КПУ выступила против закрытия украинской школы в Донецке

Народный депутат Украины, первый секретарь Донецкого обкома Коммунистической партии Украины Николай Кравченко заявляет, что КПУ выступает против закрытия школ в Донецке, в частности той, где учился лидер партии Петр Симоненко.

Как передает УНИАН, сегодня на пресс-конференции в Донецке Кравченко заявил, что КПУ на уровне городских и районных советов Донецка будет выступать против закрытия школ.

«В школе №136 детей заставляют перейти в другую школу, которая на 40% загружена. Но почему-то закрывают эту, в которую вложили деньги, в том числе Симоненко принял участие в ремонте спортзала в связи с тем, что он выпускник этой школы», - заявил Кравченко.

При этом он добавил, что всего власти Донетчины, по его данным, планируют закрыть в области 27 школ.

«Строить экономику города на школах нельзя, мы больше потеряем. Закрытие школы – это социальная трагедия», - сказал народный депутат.

Заместитель председателя Донецкой областной организации «Просвита» Мария Олийнык считает, что под видом «оптимизации» школ в Донецке власти хотят ликвидировать украинскую школу. «Все это делается согласно «Региональной дорожной карте по оптимизации сети бюджетных учреждений и расходов местных бюджетов на их содержание» от 15.10.2010 года за подписью председателя Донецкой областной государственной администрации Анатолия Близнюка», - сказала Олийнык.