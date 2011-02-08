Россия объяснила, почему не пустила британского корреспондента

МИД РФ объяснил отказ корреспонденту британской газеты The Guardian Люку Хардингу во въезде в Россию тем, что журналист допустил целый ряд нарушений правил работы иностранных корреспондентов.

«В частности, запросив и получив продление аккредитации в конце ноября прошлого года, Хардинг выехал из Москвы в Лондон по своим делам, не получив выписанное ему удостоверение иностранного корреспондента, хотя и знал о необходимости сделать это», - говорится в комментарии МИД РФ, распространенном «Интерфаксом».

«Если Хардинг по-прежнему заинтересован работать в России на период действия имеющейся у него въездной визы, то ему необходимо урегулировать вопросы, связанные с его аккредитацией, по линии Департамента информации и печати МИД РФ», - отмечается в комментарии.

Подчеркивается, что «в случае соблюдения этих единых для всех иностранных корреспондентов правил проблем с въездом Хардинга в Российскую Федерацию не будет».