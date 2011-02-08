Начася очередной раунд переговоров Украина-ЕС

В Киеве официально начался XV раунд переговоров между Украиной и Европейским Сюзом о создании зоны свободной торговли. Украинскую делегацию возглавляет заместитель министра экономического развития и торговли Украины Валерий Пятницкий, европейскую - заместитель генерального директора Гендиректората «Торговля» Европейской комиссии Питер Балаш, передает РБК.

«Основные вопросы повестки дня этого раунда переговоров такие: либерализация товарных рынков, торговля услугами, санитарные и фитосанитарные меры, торговые аспекты энергетического сотрудничества», - сказал Пятницкий.

Он также подчеркнул, что этот раунд переговоров будет чрезвычайно важным для сторон в контексте определения дальнейшей тактики, направленной на завершение переговорного процесса.