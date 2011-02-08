Кабмин утвердил «античерновецкий» законопроект

Кабинет министров Украины утвердил законопроект «О внесении изменений в Законы Украины «О местном самоуправлении» и «О выборах депутатов ВР, АРК, местных советов и сельских, поселковых и городских голов».

Об этом сообщили источники ZN.UA в украинском правительстве.

Согласно предлагаемым изменениям в случае несогласия депутатского корпуса с политикой избранного городского головы, сессия совета получает право двумя третями голосов выразить ему недоверие и отправить в отставку. При этом, в разработанной властью схеме отсутствует пункт об обязательном проведении внеочередных выборов мэра в случае его досрочной отставки. По новому закону обязанности мэра вплоть до очередных выборов может исполнять секретарь совета.

В ближайшие дни закон будет передан в парламент и рассмотрен по сокращенной процедуре.

Как считают эксперты, такую поспешность власть демонстрирует в связи с жестким конфликтом, развернувшимся между мэром Киева и нынешней властью в лице главы Киевской городской государственной администрации Александром Поповым.

Напомним, на днях народный депутат из фракции «Батькивщина» Николай Томенко заявил, что Леонид Черновецкий написал заявление об отставке, что в свою очередь опровергли в Блоке Черновецкого.

Эксперты также убеждены, что законопроект позволит правящей партии решить проблемы в столице — устранить от власти Черновецкого и при этом не проводить досрочные выборы, к которым кандидат от власти не готов.

Кроме того, законопроект открывает прямой путь к возможности лишить полномочий любого неугодного мэра в любом населенном пункте страны. Что идет в разрез с Конституцией Украины, ратифицированной Украиной Европейской хартией местного самоуправления, а также свидетельствует о сворачивании местного самоуправления в стране.