Минобороны обещает хорошо кормить солдат: без сухпайков

По состоянию на 8 февраля 2011 ни одна из воинских частей Вооруженных Сил Украины не переходила на питание сухими пайками.

Об этом сообщили в департаменте прессы и связей со СМИ Министерства обороны, передает «Украинская правда».

«Ситуация относительно питания военнослужащих срочной службы и службы по контракту абсолютно управляема и находится под постоянным контролем руководства Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины», - заявили в пресс-службе.

«Если какая-то из коммерческих структур будет не в состоянии или по тем или иным причинам откажется от обеспечения питания военнослужащих, как минимум две-три из восьми аутсорсинговых компаний, обеспечивающих организацию питания военнослужащих и имеющих необходимые мощности и возможности, выразили готовность немедленно приступить к питанию военнослужащих», - уточняют в ведомстве.

В Минобороны подтвердили, что действительно возникла задолженность перед двумя фирмами, которые предоставляют услуги по организации питания военнослужащих, на общую сумму около 120 миллионов гривен.

«В 2007 году, когда коммерческие структуры приступили к питанию военнослужащих, пролонгация договоров происходила ежегодно, но возникали различные несогласованные вопросы, которые необходимо было решать на законодательном уровне», - сообщили в пресс-службе.

Было обработано изменения в закон о государственных закупках, в котором было определено - продолжать действия договоров с 1 января 2011 года с победителями торгов 2007-2010 годов.

Впоследствии было принято другое решение - продлевать договоры не с победителями торгов 2007-го, а только 2009-2010 годов.

«Возникла коллизия, что Министерство обороны не может продлить действие договоров. Несмотря на это, фирмы продолжают оказывать услуги по организации питания военнослужащих и дальше, без срывов», - отметили в министерстве.

В ведомстве отмечают, что решить нормативно-правовую коллизию, возникшую в этом вопросе, возможно только в судебном порядке.

Сейчас все материалы находятся в Хозяйственном суде Киева. Только после решения суда Минобороны сможет погасить существующую задолженность, не нарушая норм действующего законодательства.