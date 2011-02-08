Суд не разрешил депутату поручиться за «тризубовца»

Суд отказал депутату от НУНС Андрею Парубию во взятии на поруки «тризубовца» Василия Лабайчука.

Апелляционный суд Запорожской области фактически оставил в силе постановление Октябрьского районного суда Запорожья о содержании его под стражей, передает «Украинская правда».

Решение было принято, несмотря на официальную просьбу народного депутата назначить его поручителем Лабайчука, и гарантии того, что подследственный не будет скрываться от следствия и суда и будет способствовать предварительному следствию по данному делу.

Адвокат Лабайчука Никазаков в апелляционном ходатайстве обращал внимание на то, что суд первой инстанции допустил одностороннее и неполное исследование обстоятельств дела, а потому выводы, изложенные в постановлении, не соответствуют фактическому состоянию дел.

Никазаков отметил, что суд существенно нарушил нормы уголовного процесса, вынеся решение как в отсутствии самого Лабайчука, так и отсутствие его защитника.

Кроме того, было нарушено право обвиняемого пользоваться родным языком, так как само постановление написано на русском языке.

Во время апелляционного рассмотрения дела была произнесена только резолютивная часть, без предоставления причин отказа.

«Они выслушали меня, присоединили к материалам дела заявления Парубия и Стецькива, удалились на совещание, а через полчаса они произнесли лишь резолютивную часть, без предоставления мотивов», - сообщил Никазаков.

Постановление Апелляционного суда обжалованию в Украине не подлежит. Можно обращаться в Европейский суд, впрочем, адвокат Лабайчука намерен апеллировать внутри страны.

В свою очередь, Парубий подчеркнул - такое решение суда является очередным свидетельством того, что в деле против «тризубовцев» присутствует существенная политическая составляющая.

Как известно, «тризубовец» задержан по подозрению в совершении взрыва памятника Сталину в Запорожье.