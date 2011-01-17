Обморочный протест

Поскольку «место боевой славы» – Майдан Независимости – еще вчера был огражден металлическими щитами, участники «налогового» Майдана и примкнувшие к ним активисты Европейской партии и «Нашей Украины» отправились митинговать к Администрации Президента.

Главные требования – прекратить уголовное преследование участников «налогового» Майдана и активистов организации «Тризуб». Кроме того, предприниматели требовали прекратить необоснованные проверки с изъятием их имущества.

Акция проходила в целом спокойно, однако один из ее организаторов и в прошлом генеральный координатор акций протеста против Налогового кодекса Александр Данилюк внезапно потерял сознание. Впрочем, все обошлось – он скоро вышел из машины «скорой помощи» и объяснил все переутомлением. В конце Данилюк призвал предпринимателей присоединиться к массовой акции протеста в День соборности 22 января. А эта акция, в отличие от сегодняшней, может быть далеко не столь мирной, – если верить сообщениям милиции.