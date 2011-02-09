Южная Корея согласилась на предложение КНДР возобновить переговоры

Южная Корея согласилась на предложение КНДР о возобновлении переговоров о воссоединении семей, разделенный в ходе корейской войны 1950-1953 годов, сообщает Газета.ru.

Сеул, однако, подчеркивает, что готов к диалогу «в общем и целом», но это «не означает, что Южная Корея незамедлительно начнет обсуждения с Пхеньяном».

Попытки провести переговоры о воссоединении семей обе стороны предпринимали в прошлом году при содействии Международного Комитета Красного Креста. Согласно выдвинутым в конце 2010 года Северной Кореей условиям, КНДР предоставит МККК заниматься данным вопросом при условии оказания Сеулом экономической помощи.