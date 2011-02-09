Онопенко надеется, что Янукович разберется с его уголовными делами

Председатель Верховного Суда Василий Онопенко надеется, что президент Виктор Янукович разберется по уголовным делам, возбужденным против членов семьи Онопенко. Об этом он заявил в эфире «5 канала».

«Если Президент найдет возможным пообщаться со мной о моих родственных семейных делах, я ему тоже доложу. Потому что, на мой взгляд, и по моей информации, он не полностью владеет ситуацией вокруг моей семьи», - заявил Онопенко, отвечая на вопрос, будет ли он обращаться к президенту по поводу уголовных дел, возбужденных против членов его семьи.

«Я верю, что Президент, если получит исчерпывающую информацию, соответствующим образом будет реагировать», - добавил глава ВСУ.

«Я думаю, что президент должен иметь объективную информацию о том, что творится сегодня в правосудии. Фактически сегодня судовая система разбалансирована», - отметил Онопенко.

Напомним, ранее в доме Василия Онопенко провели обыск. Перед этим Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Ирины Онопенко - младшей дочери главы ВСУ по ч.4 ст.190 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах).