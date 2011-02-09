Гриценко против того, чтобы Украина стала миротворческим такси по вызову

Глава Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий Гриценко не хочет, чтобы Украина превратилась в миротворческое такси по вызову. Об этом Анатолий Гриценко заявил, комментируя подписание президентом принятого парламентом законопроекта о направлении трех ударных вертолетов и усилении миротворческого контингента Украины в Кот-д'Ивуаре.

Как сообщает пресс-служба «Гражданской позиции», Гриценко убежден, что это не та ситуация, где миротворчество работает на боеспособность нашей армии, на авторитет. «Это принципиально другая ситуация. Мы впервые направили боевое подразделение. Это ударные вертолеты с ракетами и стрелковым вооружением, которые направляются в Кот-д'Ивуар, когда там, по оценкам генсека ООН, ситуация близка к гражданской войне. Мы фактически дали украинским солдатам билет на войну», - заметил экс-министр обороны.

По его словам, от усиления миротворческого контингента в Кот-д'Ивуаре Украина не получит никаких дивидендов. «Президент получит плюсик от международного сообщества, что якобы он внес вклад в безопасность. И все», - сказал Гриценко.

Напомним, ранее Верховная Рада одобрила решение Президента Украины направить на три месяца миротворческий контингент в Кот-д'Ивуар.