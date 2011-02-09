Горбаль: Депутаты часто голосуют друг за друга

Народный депутат от Партии регионов Василий Горбаль признался, что не всегда голосует самостоятельно. Об этом он заявил в эфире «5 канала».

«Тяжело найти хотя бы одного депутата, если мы говорим правду в глаза, за которого хотя бы раз не голосовал его коллега. К сожалению, эта практика перешла уже и в местные советы. Хотя в Конституции есть норма о том, что депутат должен лично голосовать», - сказал Горбаль.

Комментируя предложение главы парламентского комитета по вопросам регламента, регионала Владимира Макеенко поменять Конституцию, закон о регламенте и закон о статусе народного депутата, он сказал: «Я считаю, что дисциплина среди депутатов должна быть». «И специально под это Конституцию изменять не надо», - добавил нардеп.

При этом Горбаль признал, что он сам не всегда голосует лично.

Напомним, ранее председатель Верховной Рады Владимир Литвин заявил, что если не будет взаимопонимания в Раде, он сделает предложение руководителям фракций. «Чтобы депутаты все карточки сдали мне, и я перед заседанием буду выдавать их народным депутатам», - сказал спикер.