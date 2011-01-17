Оппозиция впала в спячку

Отчетов о ее работе не слышно. И причина этого не только в информационном табу на оппозиционеров на телевидении. Даже в относительно свободном интернет-пространстве любопытствующие не смогут найти систематизированных данных о деятельности меньшинства.

Традиционный флагман оппозиции – теневое правительство - в нашей стране вполне оправдывает свое название: о его существовании периодически напоминают лишь брифинги теневого премьера Сергея Соболева, цитируемые информагентствами. Своего сайта оппозиционный кабмин не имеет, информировать сограждан о выполнении контрольных функций предпочитает дозировано. Похоже, разъяснительная работа явно не входит в число его приоритетных задач. О своих достижениях, если они есть, «теневики» и вовсе умалчивают. Их предшественники, руководимые Виктором Януковичем, в плане успехов были на том же уровне, но регулярно отчитывались на своем интернет-сайте о проведенных заседаниях и выданных действующему правительству рекомендациях. Чтобы потом констатировать, что к ним не прислушались.

Существующий вне парламентских стен «Уряд змин», в отличие от своего «легитимного» конкурента, оказался более технологически продвинутым – о своей работе координаторы направлений рапортуют на партийном сайте «Фронта змин». Более того – желающие могут просмотреть видеозапись заседаний и слайды обличительных презентаций основных реформаторских инициатив власти. По крайней мере, понятно, на что расходуется опыт, знания и таланты «фронтовиков». Очевидно, соратники Арсения Яценюка на следующих выборах намерены сделать ставку на пользователей Интернета, численность которых в Украине уже превышает 12 миллионов. Безусловно, не все они активны, но каждый пятый блуждает по сети практически ежедневно. Этот факт напрасно недооценивают другие политические силы.

Особенно если учесть, что «в реале» оппозицию преследуют неудачи, а инициированные проекты оказываются нежизнеспособными. Комитет спасения, демонстративно переданный в управление писательскому кругу, через пару-тройку заседаний ушел на заслуженный отдых всем составом. Представители интеллигенции так и не смогли определить самого оппозиционного из лидеров. Попытки объединить силы в ином составе участников также не увенчались успехом и окончательно прекратились после местных выборов. Один из лидеров «Единого центра» конвертировал полученный электоральный результат в министерское кресло, двое других переговорщиков – «Свобода» и «Фронт змин», воодушевленные своим успехом, решили готовиться к сбору электорального урожая на парламентских выборах.

О некогда посетившей светлые умы идее создать к старту кампании в Верховную Раду единую оппозиционную партию противники Януковича, казалось, забыли. Правда, буквально сегодня стало известно о намерениях объединиться в единую политическую силу Арсения Яценюка («Фронт змин»), Анатолия Гриценко («Гражданская позиция»), Николая Катеринчука (Европейская партия Украины) и Анатолия Матвиенко (УРП «Собор»). Юлию Тимошенко в компанию не приглашают, поэтому конкуренция между минимум двумя оппозициями (объединенной, если таковая будет создана, и БЮТ) неизбежна. Пока они будут взаимоуничтожать друг друга, власть преспокойно будет делать со страной все, что считает нужным…

Оседлать традиционный конек – вывести людей на акции протеста - у оппозиционеров тоже не получается. Пожалуй, успешными уличными действиями и победами местного значения могут похвастаться только «свободовцы», их активисты всегда держатся на передовой. Выступления широкого масштаба были организованы без участия политических сил. Впрочем, это не помешало их лидерам вбросить со сцены «налогового» Майдана идею о проведении референдума для выражения недоверия парламенту и Президенту. Но дальше слов дело вновь не пошло. Создать инициативные группы для проведения плебисцита попытались лишь в Черновцах и Ужгороде. Неужели в других городах не нашлось желающих выразить свое недовольство действующей властью таким образом? Или «ответственные за организацию сопротивления» не захотели себя утруждать лишними хлопотами во время новогодних праздников? Неудивительно, что призыв Юлии Тимошенко выйти на Майдан в День соборности 22 января воспринимается как традиционный. В следующий раз людей наверняка позовут 9 марта к памятнику Шевченко.

Депутатский оппозиционный отряд уже давно не ведет наступательных боев. Более сотни подготовленных им законопроектов один за другим проваливаются при голосовании. Среду, когда меньшинство формирует повестку дня Верховной Рады, представители провластных фракций считают днем культурного отдыха из-за рассматриваемых законопроектов преимущественно гуманитарной направленности. После вечерней схватки у трибуны 16 декабря оппозиционеры могут рискнуть заблокировать работу парламента разве только анонимным звонком с сообщением о заминировании зала. Да и то ненадолго. Угрозы «сердечных» бойкотировать заседания тоже не представляются действенным механизмом влияния на принятие решений большинством. К тому же, куда им идти? Разъехаться на время по домам и лишь изредка высаживаться десантом в зданиях судов для поддержки соратников, сидящих в СИЗО? Этого, кстати говоря, не происходит – подбодрить Юрия Луценко приехали с пяток соратников, да Юлия Тимошенко пришла показаться в зале суда, акцентируя на поддержке бывшего министра.

Украинские политики не привыкли работать в оппозиции системно. Отстранение от властных рычагов рассматривается ими исключительно как временное изгнание, в котором нужно пересидеть до начала следующей избирательной кампании. Известного правила начинать подготовку к новым выборам сразу после окончания предыдущих никто не придерживается. В оппозиции предпочитают переждать и при возможности помочь более удачливым соперникам спалить рейтинг. Впрочем, даже в критике действий власти ее оппоненты не слишком усердствуют и прибавляют ближе к старту избирательной гонки. В разоблачениях власть имущих оппозиционеры довольно часто прибегают к услугам журналистов, ссылаясь на результаты их расследований не только в своих публичных выступлениях, но и в обращениях к правоохранительным органам. Самостоятельной добычей информации утруждают себя все реже. При том, что возможностей получить данные у тех же депутатов гораздо больше, в частности через официальные обращения, запросы, в рамках расследований следственных комиссий.

Оппозиционные силы в последнее время сосредоточились лишь на теме политических репрессий, в то время как граждан гораздо больше волнуют проблемы экономического характера. И пока непопулярные реформы лишь анонсируются, рост цен и коммунальных тарифов уже стали реальностью. Однако никто не совершает рейдов по городам и весям для снижения тарифов на внеочередных сессиях местных советов. До 2012 года слишком далеко. Вопреки призывам к миллионам украинцев не бояться горстки мафии у власти, оппозиционеры предпочитают не делать лишних телодвижений, которые могут привести к переселению наиболее активных в СИЗО. Они пустили ситуацию на самотек, хотя порой создается впечатление, что украинцам мстят за неправильный выбор в феврале 2010 года.