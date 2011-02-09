Украинские дипломаты обвинили Тимошенко в давлении на правосудие

Лидер «Батькищины» Юлия Тимошенко использует открытые криминальные дела и, в частности, отказ посетить Брюссель, чтобы увеличить популярность своей партии. Об этом говорится в обращении к прессе, которое во вторник разослало по редакциям французских газет Посольство Украины во Франции.

В сообщении отмечается, что использование структур и партий Европейского Союза с целью оказания давления на украинское правосудие является неприемлемым, сообщает Украинская правда.

«Политики и дипломаты не должны вмешиваться в судебные расследования, а, наоборот, способствовать прозрачности производств по делу. Давление на украинское правосудие нарушает принцип верховенства права», - отмечают в посольстве.

«Когда правоохранительные органы делают исключение для одного человека, было бы невозможно объяснить отказ таких исключений др. Это создало бы опасный прецедент и повредило бы усилиям нашей страны в борьбе против коррупции», - говорится в сообщении.

В посольстве отмечают, что «подписка о невыезде является единственной превентивной мерой против Тимошенко».

«Она продолжает осуществлять свою политическую деятельность и поддерживает контакты с представителями других стран», - говорится в обращении.



В посольстве уточнили, что сейчас, против высших чиновников начато 300 расследований, в то время когда против представителей БЮТ - лишь 70.

В последнее время во Франции вышло несколько критических статей об Украине.