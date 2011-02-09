Онопенко рассказал, почему судей в ВСУ стало меньше

Председатель Верховного Суда Украины Василий Онопенко считает, что количество судей в ВСУ сокращают для того, чтобы убрать оттуда неугодных людей. Об этом он заявил в эфире «5 канала».

«На мой взгляд, уменьшение количества судей в Верховном Суде - есть соответствующий проект - до 20, делается с той целью, чтобы убрать неугодных судей, тех, которые принципиальные, честные, преданные, которые не служат позвоночном праву, а решения принимают объективно и законно», - отметил глава ВСУ.

«А потом вместо тех, кого вытеснят, еще набрать дополнительно определенное количество судей. Ведь нас до недавнего времени было 95 судей», - добавил он.

При этом Онопенко также отметил, что у ВСУ забрали часть полномочий, но «согласно Венецианской комиссии должны вернуть сейчас». «Верховная Рада должна вернуть большую часть полномочий Верховного Суда. Очевидно, авторы судебной реформы уже запереживали, что ВСУ вернут большую часть полномочий, и он станет более-менее полноценным судебным органом», - подытожил Онопенко.

Напомним, ранее Василий Онопенко заявил, что получить полный контроль над Верховным Судом Украины можно лишь избавившись от его главы.