Глава ВСУ считает, что его хотят заставить уйти

Председатель Верховного Суда Украины Василий Онопенко начинает верить в то, что дело против его дочери Ирины - это политический заказ. Об этом он заявил в эфире «5 канала».

«Об этом столько пишут, говорят журналисты, политологи, я начинаю уже верить», - сказал Онопенко.

При этом, он подчеркнул, что в сложившейся ситуации проблема одна - «как заставить меня уйти с этой должности».

Вместе с тем Онопенко отметил, что никто из представителей власти не озвучивал ему конкретных предложений оставить ныне занимаемую должность.

«Но то, что делается вокруг ВСУ в последнее время – отобрали практически все полномочия Верховного суда, отобрали два помещения из трех, еще определенные действия предпринимаются против судей Верховного суда – все это говорит о том, что идет определенное давление на Верховный суд. Это недопустимо в любой развитой демократичной, правовой стране. Ну, у нас, очевидно, все это можно», - добавил он.

Напомним, в доме Василия Онопенко провели обыск. Перед этим Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Ирины Онопенко - младшей дочери главы ВСУ по ч.4 ст.190 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах).