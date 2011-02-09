С сегодняшнего дня Израиль открыт для всех украинцев (ВИДЕО)

С сегодняшнего дня вступает в силу безвизовый режим между Украиной и Израилем.

Как сообщили «Главреду» в пресс-службе МИДа, в добавление к уже действующему безвизовому режиму между двумя странами для владельцев дипломатических и служебных паспортов, новый режим охватит все другие категории граждан, отменяя, таким образом, любые существующие визовые барьеры для передвижения граждан обеих стран.

Отмечается, что с целью торжественного открытия безвизового режима 9-10 февраля Украину посетит министр туризма Израиля Стас Мисежников во главе широкой делегации представителей израильских государственных органов, деловых кругов и туристических операторов. В рамках визита планируется проведение встреч Мисежникова с вице-премьер-министром Виктором Тихоновым, министром иностранных дел Констнтином Грищенко, а также общая пресс-конференция и бизнес-форум.

Напомним, соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Израиля об отказе от визовых требований для лиц, которые пользуются паспортами гражданина или служебными паспортами Украины и Израиля было подписанно 21 июля 2010 года в Иерусалиме министрами иностранных дел Украины Грищенком и Израиля Либерманом.