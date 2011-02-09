Винский призвал изменить Конституцию, которая привела к Помаранчевой революции

Лидер партии «Народная власть» Йосип Винский призывает оппозицию проявить политическую инициативу для того, чтобы изменить действующую Конституцию в редакции 1996 года, которая одно время, по мнению политика, привела к узурпации власти в руках президента Кучмы и авторитарного режима, следствием чего стала «Оранжевая революция».

Об этом Народный депутат заявил в эфире «5 канала».

«Я хотел бы, чтобы политическую инициативу проявляла и оппозиция, общую, четко осмысленную. Я твердо убежден - действующую Конституцию нужно менять, те несовершенства, которые есть сегодня в Конституции, их нужно убирать. Потому что мы видели, к чему привела Конституция 1996 года - к диктатуре, к узурпации, к тоталитарному режиму и вывела людей на улицы. В настоящий момент она возвращена назад, этот рецидив остается, его нужно любой ценой изменить», - заявил Винский

При этом он отметил, что нынешний парламент не сможет этого сделать.

«У парламента сегодня нет никакой политической инициативы, на сегодняшний день его роль возведена к штампованию предложений, которые вносит правительство или Президент. Безусловно, в данном случае инициативу проявляет Президент», - прибавил политик.