Ликвидация одного президента

В Тунисе бушуют уличные протесты. Студенты и профсоюзные активисты свергли президента. Власть взяла в руки армия. Но уже на следующий день передала ее парламенту. В ближайшие месяцы лидеры крупнейших партий и общественных движений страны определят новое политическое лицо Туниса – но уже без Зина Бен Али, возглавлявшего страну долгие годы.

До революции

До недавних пор Тунис не слишком отличался от множества арабских государств. В стране, чья экономика базировалась на трех китах в виде сельского хозяйства, экспорта полезных ископаемых и туризма, действовал авторитарный режим средней жесткости. Его воплощал президент Зин эль-Абедин Бен Али и его правящая партия «Демократическое конституционное объединение». Бен Али был вторым президентом страны с провозглашения ею независимости от Франции с 1956 года и ликвидации в ней монархии в 1957. Своего предшественника, «отца республики» Хабиба Бургибу Бен Али успешно отправил на пенсию «по состоянию здоровья» еще в 1987 году. И с тех пор правил страной долгих 23 года.

Парадокс возникшей ситуации в том, что Тунис уже не одно десятилетие был, пожалуй, наиболее процветающей страной, по меркам региона. И при этом относительно либеральной – опять-таки, на фоне северо- и западноафриканских соседей. В нем не было крупных религиозных проблем, серьезных национальных конфликтов, военных переворотов, пограничных войн и попыток построения социализма. Тунис имел соглашения об ассоциации и свободной торговле с Евросоюзом – те самые, заключение которых является одним из ключевых обещаний Виктора Януковича. Правление Бен Али отличалось взвешенно-нейтральной внешней политикой при авторитарной внутренней. Все эти 23 года экономика Туниса демонстрировала уверенный рост.

Лидер, надоевший до смерти

Тунисцев вывело из себя то, что для соседних стран считалось практически нормой – высокий уровень безработицы, недавний рост цен, коррупция и серьезный разрыв в уровне жизни между богатыми и бедными.

Первым, у кого не выдержали нервы, стал 26-летний уличный торговец Мухаммед Буазизи. Его история напоминает биографии многих украинцев, вышедших в конце 2010-го года на «Майдан предпринимателей». Имея высшее образование, Буазизи вынужден был торговать на улицах городка Сиди Бузида овощами, чтобы хоть как-то прокормить семью. Однако и этот «малый бизнес» прекратился 17 декабря 2010 года, после того, как полицейские конфисковали его товары за торговлю без лицензии. Буазизи попросил прощения у своей матери на собственной странице в Facebook, купил канистру бензина и поджег себя у одного из местных правительственных зданий. Умер он далеко не сразу – медики увезли обгоревшего, но еще дышащего Мухаммеда на лечение в столицу. Его сердце остановилось 4 января, когда улицы страны уже были охвачены протестами.

Буазизи стал символом простого тунисца. Ему сочувствовали студенты, обеспокоенные тем, что образование в стране не гарантирует нормального трудоустройства, трудящиеся, обеспокоенные малым количеством рабочих мест в стране, предприниматели, вынужденные тратить средства на взятки коррумпированной системе лицензирования. На следующий день на улицы Сиди Бузида высыпала агрессивно настроенная толпа протестующих. Граждане громили правительственные здания и дрались с полицией, полиция применяла слезоточивый газ и огнестрельное оружие. В последующие несколько дней были застрелены как минимум двое митингующих. Еще двое последовали примеру Буазизи и публично свели счеты с жизнью. Государственные медиа Туниса попытались замолчать происходящее в городке, но информация моментально разнеслась по социальным сетям и блогам.

27 декабря протесты вышли на общенациональный уровень. Профсоюзные митинги с требованием обеспечить людям рабочие места состоялись еще в пяти городах, включая столицу. Столичная демонстрация, собравшая около тысячи человек, была жестко разогнана полицией. Равно как и множество следующих. Однако это лишь подливало масла в огонь. Так, на Новый Год полиция разогнала протест местной ассоциации юристов. А уже через неделю, 6 января, на аналогичных акциях протеста собралось абсолютное большинство юристов страны. С другой стороны, находились и силы, «примазавшиеся» к народному негодованию – так, согласно некоторым сообщениям, радикально-исламистская партия «Хизб ут-Тахрир» провела собственную демонстрацию с требованием восстановить халифат – единое государство всех мусульман.

Все это время власти пытались утихомирить толпу всеми доступными методами, от разгонов до обещаний. Президент Бен Али навестил еще живого Буазизи в госпитале, а позже пообещал протестующим скорое создание 300 тысяч рабочих мест и начало активной борьбы с коррупцией. Когда ситуация приняла совсем опасный оборот, премьер-министр Мухаммед Ганнуши уволил министра внутренних дел Рафика Касема и приказал выпустить всех задержанных демонстрантов. Это не помогло. Требования протестующих изменились: теперь они уже хотели отставки высшего руководства страны.

Перелом в противостоянии власти и народа наступил 14 января, когда о готовности поддержать протестующих заявили части армии страны. Военные окружили президентский дворец. Части президентской охраны вступили с ними в перестрелку. Она продлилась недолго, но дала президенту шанс сбежать с семьей на Мальту, использовав четыре личных вертолета. Перед побегом Бен Али успел отправить стремительно теряющее верность к нему правительство в отставку и назначить премьер-министра Ганнуши временно исполняющим обязанности президента. Ряд высших чиновников также попытались покинуть страну, но не успели. Личных вертолетов у них не было, а по прибытии в международный аэропорт Тунис-Карфаген они наткнулись на блокаду армейских подразделений.

После революции

Сейчас экс-президент Туниса Зин Бен Али находится в Саудовской Аравии. С Мальты он планировал бежать во Францию, но там ему попросту не дали разрешения на посадку. Пришлось лететь на Аравийский полустров. Французское издание Le Monde со ссылкой на анонимные источники в администрации президента Франции утверждает, что с собой семья Бен Али захватила полторы тонны золотых слитков (приблизительной стоимостью 45 млн. евро) из тунисского Центробанка. В самом Центробанке, впрочем, эту информацию опровергают.

Премьер Ганнуши также не смог удержать власть больше нескольких часов. Фактически полдня его правления порядок в стране поддерживали армейские подразделения. Уже 15 января Конституционный Совет Туниса принял решение, что, учитывая обстоятельства побега экс-президента, правомочнее будет назначить его и. о. не премьера, а спикера нижней палаты парламента. С тех пор и по сей день лидером страны формально считается председатель Палаты представителей Фуад Мебаза.

Сейчас ситуация в Тунисе остается крайне неопределенной. Формально Мебаза обязан осуществить подготовку к новым президентским выборам и провести их в течение ближайших двух месяцев. Также в ближайшее время переходным властям нужно сформировать правительство и обеспечить работу основных государственных институтов. Реально это несколько затруднено: из-за фактической отставки всей полиции в городах страны начали формироваться банды мародеров. Им противостоят народные дружины и армейские отряды. Ряд турфирм начал эвакуацию граждан иных государств из страны. По сообщению МИД Украины, наши соотечественники не пострадали. Общее число жертв демонстраций, столкновений и перестрелок, по разным данным, колеблется между 60 и 70.

На момент написания этого материала основные партии Туниса завершили переговоры о формировании «правительства национального единства» и объявили его состав.