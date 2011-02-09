Чорновил: Нынешняя власть подвержена «синдрому Герман»

Нынешняя украинская власть подвержена «синдрому Герман», который означает подмену «реальных, хороших дел красивыми словами». Об этом в эфире ТВі заявил народный депутат Украины Тарас Чорновил, сообщили «Главреду» в пресс-службе телеканала.

«Это принцип, который когда-то очень хорошо действовал в Советском Союзе: власть, создав для себя коммунизм, искренне считала, что лозунги заменяют действия, и что люди должны быть благодарны за хорошие лозунги, за красивые заявления и слова» - объяснил Чорновил.

Он также отметил, что нынешняя власть живет в иной реальности, в искривленном мире.

«Эти люди живут в искривленном мире, где есть представление о том, что их слова уже являются достаточной самоцелью. Они представляют что эти слова материализуются… они считают, что поручение Президента о том, чтобы была построена какая-то там больница, выполнится без выделения денег, что средства как-то найдутся. Когда Азаров говорит, что жизнь в Украине улучшается, а цены снижаются, он в это искренне верит. И когда он как-то случайно оказывается среди людей или в супермаркете, он искренне верит, что это какие-то вредители, которые это делают умышленно! Другим людям не понять эту особенность психики! Почему я ее и называю не «выдумки», не «ложь», а «синдром». Синдром - это признак болезни, которая прямо не диагностируется. Есть симптом - полный диагноз, а есть «синдром» - какие-то искривления, которые нужно понять и научиться с ними бороться. Это иная, ненастоящая реальность, в которой живет, к величайшему сожалению, в Украине сегодня определення часть нашего руководства», - прибавил Черновол.

Напомним, ранее заместитель главы администрации Президента Анна Герман заявила, что Президента Украины Виктора Януковича еще не оценили по-настоящему, но со временем о нем начнут слагать легенды.