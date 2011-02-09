Кабмин сегодня обсудит мировое соглашение с Vanco

Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании рассмотрит проект распоряжения о подписании мирового соглашения между государством Украина и компанией Vanco Prykerchenska. Докладывать по этому вопросу будет министр юстиции Александр Лавринович. Об этом говорится в повестке дня заседания правительства.

Кроме того, Кабмин планирует рассмотреть проекты законов: о внесении изменений в законы Украины «О местном самоуправлении в Украине» и «О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов»; о внесении изменений в статью 19 закона Украины «О Едином таможенном тарифе».

Также правительство рассмотрит проекты постановлений Кабмина: об установлении минимальных норм обеспечения населения твердым топливом и сжиженным газом и предельных показателей их стоимости для предоставления в 2011 г. льгот и жилищных субсидий за счет субвенции из государственного бюджета местным бюджетам; по развитию сети зерноприемных и зерноперерабатывающих предприятий; по ввозу на таможенную территорию Украины энергосберегающих материалов, оборудования и комплектующих; по вопросам деятельности государственного акционерного общества «Строительная компания "Укрбуд»; об утверждении соглашения (в форме обмена нотами) с правительством Республики Болгария о внесении изменений в соглашение о взаимных поездках граждан.

Кроме того, Кабмин рассмотрит проекты распоряжений правительства: о размещении Высшего административного суда Украины и окружного административного суда города Киева; о внесении изменения в соглашение с правительством Республики Перу о военно-техническом сотрудничестве; об утверждении плана мероприятий по улучшению условий оплаты труда и социальном обеспечении медицинских работников.