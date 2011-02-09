Лавринович не хочет сводить избирательные законы в отдельный Кодекс

На сегодняшний день в Украине нет предпосылок для принятия Избирательного кодекса. Об этом в интервью газете «Голос Украины» заявил министр юстиции Александр Лавринович, сообщили «Главреду» в пресс-службе Кабмина.

«Сейчас среди части юристов пошла дань моде в плане того, чтобы везде были кодексы, не вникая при этом в суть самого понятия «кодификация». Нормы кодифицируются, если есть общественные отношения, которые имеют общие корни и их нужно разбить по отдельным специальным частям. На данный момент, сегодня в Украине нет предпосылок для того, что бы мы могли это делать», - отметил министр.

Одним из аргументов, который выдвигается в интересах принятия Избирательного кодекса, по словам Лавриновича, является требование стабилизировать избирательное законодательство в Украине. При этом он критически высказался относительно попыток стабилизировать избирательное законодательство через принятие соответствующего кодекса.

«Механизм изменения кодексов и законов – тождественны. Для тех, кто считает, что кодекс - это стабильнее, чем закон, я бы посоветовал посмотреть, сколько изменений внесено в Кодекс об административных правонарушениях за 20 лет - больше чем в какой-либо действующий закон», - отметил он.

При этом министр отметил, что не возражает против идеи кодификации избирательного законодательства в Украине в будущем. В случае необходимости, по его словам, основой для кодификации избирательного законодательства может стать ряд изменений, которые сегодня нарабатываются рабочей группой по вопросам совершенствования законодательства о выборах при Президенте Украины. На сегодняшний день перед членами этой группы поставлена задача разработать качественный документ, который бы устранил пробелы и проблемные вопросы в законах о выборах.

В то же время, по словам Лавриновича, ни в одной стране Европейского Союза, так же как и в Соединенных Штатах Америки и Канаде, Избирательного кодекса не существует.

Напомним, ранее Александр Лавринович сообщил, что следующие парламентские выборы в Украине будут проходить по смешанной системе. При этом он отметил, что этот вопрос уже решен и не дискутируется.