Потоп континентального масштаба

Небывалое по размеру наводнение началось в северо-восточных штатах страны после тропического шторма «Таша». В результате затяжных дождей из берегов вышли даже те реки, которые обычно в это время года пересыхают.

Дожди идут с конца декабря прошлого года. Первым под удар попал крупный сельскохозяйственный штат Квинсленд. По состоянию на 27 декабря было затоплено множество угодий. Некоторые города, как, например, городок Ингхем, оказались отрезаны от внешнего мира. Помимо воды, люди начали опасаться крокодилов. Самым неприятным оказалось то, что из-за тайфуна в реках начали появляться даже морские крокодилы, – а это наиболее крупный подвид этих рептилий, отдельные особи которых достигают семи метров. В тот день погибла первая жертва наводнения.

К Новому году площадь затопленной территории уже была приблизительно равна площади Украины. Пострадали более 200 тысяч человек. Зимние наводнения – не редкость для этих мест (последнее произошло три года назад, в январе 2008-го), но в этот раз уровень воды в крупной реке Бернетт побил все зафиксированные рекорды и составил 7,5 метров.

Через неделю под ударом оказалась столица штата, город Брисбен с населением в 1,8 миллиона человек. Погибло более 20 человек, более 60 пропали без вести. Наводнение сопровождалось сильным пожаром: из-за короткого замыкания, вызванного подтоплением, загорелся местный центральный стадион «Санкорп». При этом пожарные долго не могли к нему подобраться – уровень воды на улицах вокруг стадиона составлял более метра. Под водой уже были 75% поверхности Квинсленда – площадь, равная нескольким крупным европейским государствам. Параллельно с этим возникло наводнение в южном штате страны, Виктории. На тот момент ущерб от наводнения составлял $7 млрд. Правительство Австралии вынуждено было пересмотреть прогнозы роста ВВП и инфляции австралийского доллара.

По состоянию на сегодняшний день официальное количество погибших – 22 человека. Кроме Квинсленда и Виктории, под водой оказалась часть штата Новый Южный Уэльс, а также острова Тасмания. В стране появился новый национальный герой: 13-летний мальчик по имени Джордан Райс из города Тувумба погиб вместе со своей матерью, спасая младшего брата Блейка. Героизм проявил и работник детсада городка Грентем Джошуа Росс, отказавшийся эвакуироваться из-за невозможности забрать из дома маму-инвалида. Оба погибли, когда их дом рухнул, не выдержав потока воды.

На данный момент вода постепенно отступает. Однако возникла новая проблема, экологического характера. Из-за того, что вода выносит в море множество ила и мусора, под угрозой оказался Большой барьерный риф – известнейший природный феномен и дом для десятков уникальных биологических видов.