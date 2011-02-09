Клюева сделали ответственным за либерализацию визового режима с ЕС

Кабинет Министров Украины создал Координационный центр по выполнению плана действий относительно либерализации Европейским союзом визового режима для Украины. Об этом идет речь в постановлении правительства.

Координационный центр возглавил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли, его заместителем стал министр иностранных дел. Кроме того, в его состав вошли руководители ряда министерств и ведомств.

Отмечается, что правительственное постановление принято с целью обеспечения эффективного выполнения действий относительно либерализации Европейским союзом визового режима для Украины, который принят 22 ноября 2010 года на саммите Украина-ЕС в Брюсселе (Королевство Бельгия).