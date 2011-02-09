Азаров уговаривает МВФ на поэтапное повышение тарифов в Украине (ВИДЕО)

Основания для одномоментного резкого повышения тарифов на энергоресурсы и жилищно-коммунальные услуги в настоящее время в Украине отсутствуют. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Николай Азаров, пишет «Интерфакс-Украина».

«На переговорах с Международным валютным фондом (МВФ) мы настаиваем на поэтапном повышении, чтобы не сорвать рост экономики и повышение покупательной способности населения», - сказал Азаров, открывая заседание Кабинета министров в Киеве в среду.

Напомним, ранее премьер-министр Николай Азаров сообщил, что условия продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом по программа stаnd-by могут быть пересмотрены.