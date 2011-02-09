Премьер обвинил прежние правительства в нынешнем подорожании бензина

Нынешний рост цен на нефтепродукты в Украине вызван отменой пошлин на импорт нефтепродуктоа. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Николай Азаров, пишет «Интерфакс-Украина».

«Отмена пошлин на импорт нефтепродуктов в прошлые годы привела к монополизации рынка со стороны импортеров: их доля на рынке достигла 60%. Это позволило им ввести ценовой диктат, что увеличило стоимость топлива практически до европейского уровня», - сказал Азаров.

Отметим, только за прошлую неделю, с 1 по 8 февраля, средние цены на основные марки светлых нефтепродуктов в розничном сегменте украинского рынка повысились на 13 коп. за литр.