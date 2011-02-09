Кабмин отрегулирует цены на продукты - Азаров (ВИДЕО)

Кабинет Министров отрегулирует цены на социально значимые продукты питания. Об этом сегодня заявил премьер-министр Николай Азаров, открывая заседание правительства, передает ЛІГАБізнесІнформ.

«На рассмотрение членов правительства будет вынесен проект решения, направленный на усовершенствование механизма формирования цен на социально значимые продукты питания», - сказал глава правительства.

«Во-первых, устанавливается рентабельность расфасовки на уровне не выше 10%, поскольку, как показал анализ, на этом этапе предприимчивые дельцы накручивают цену продукции в полтора, а иногда в два раза», - заявил Азаров.

Также, по его словам, планируется ввести обязательное отображение цены производителя и торговой надбавки в первичных документах.

«Такие шаги позволят сделать ценообразование экономически обоснованным», - подчеркнул он.