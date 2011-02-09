Азаров говорит, что в 2011 году повысит студентам стипендии

Премьер-министр Николай Азаров заявил о повышении на протяжении 2011 года стипендий для студентов.

Как передает УНИАН, об этом он заявил сегодня во время заседания Кабинета министров.

По его словам, сейчас происходит процесс повышения стипендий ученикам профессионально-технических училищ и студентам высших учебных заведений, в частности ученикам ПТУ стипендия будет повышена до 280 грн, а за год надбавка к стипендии будет составлять 300 грн.

«То есть, выходит эдакая тринадцатая стипендия по аналогии с тринадцатой зарплатой. Повышение происходит для всех студентов», - сказал Азаров.

Глава Кабмина также отметил, что для студентов вузов І и ІІ уровней аккредитации стипендия повысится до 560 грн и за год будет составлять дополнительно около 600 грн. Для студентов вузов ІІІ и ІV уровней аккредитации, добавил Азаров, стипендия повысится до 742 грн, а надбавка за год - около 800 грн.

Также возрастет стипендия для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. В частности, для учеников ПТУ этой категории стипендия повысится до 766 грн, а для студентов вузов - до 1450 грн.