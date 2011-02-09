Гран-При «Продэкспо» в пятый раз подряд получила «Хортиця»

Определены победители дегустационного конкурса алкогольных напитков в Москве, который прошел в рамках выставки продуктов питания «Продэкспо – 2011». Сразу несколько украинских компаний отмечены наградами конкурса, но главный приз, Гран-при «Продэкспо-2011», получила «Хортиця».

«Уже который год подряд «Хортиця» становится фаворитом и получает главную награду конкурса. И это все при том, что дегустационный конкурс «Продэкспо» - самый престижный и авторитетный в России, да и в Восточной Европе», - рассказал глава дегустационной комиссии конкурса в рамках «Продэкспо» Александр Зайцев.

Выйти в финал конкурса, учитывая количество участников, очень непросто. Ведь в жюри - представители ведущих отраслевых предприятий, имеющие не менее чем десятилетний опыт работы. Эксперты сходятся во мнении, что достичь высоких результатов в производстве алкоголя можно только благодаря постоянным инвестициям в инновации, которые гарантируют качество. Последней новинкой стала «Хортиця Абсолютна» - впервые в Украине создана водка на структурированной воде.