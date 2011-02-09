Пресс-конференция в «Главреде»: Демографический кризис в Украине

10 февраля, в 14.00, в пресс-центре медиа-холдинга «Главред»состоится пресс-конференция на тему: «Демографический кризис в Украине. Статистика 20 лет независимости, предвыборные лозунги и реальны перспективі».

В пресс-конференции примут участие:

– директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины, доктор экономических наук, академик НАН Элла Либанова,

– народный депутат, председатель подкомитета, по вопросам молодежной политики, семьи и детства Комитета Верховной Рады Украины, по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма Екатерина Лукьянова,

– доктор медицинских наук, профессор, врач, акушер-гинеколог высшей категории, репродуктолог, директор клиники репродуктивной медицины «Неомед» Наталия Данкович,

– профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины, директор Института Репродуктивной Медицины, вице-президент Украинской ассоциации репродуктивной медицины Федор Дахно.

Кроме того, приглашен представитель ООН в Украине.

Организатор – медиа-холдинг «Главред-медиа». Пресс-конференция в рамках национального медико-просветительского проекта «Сохрани здоровье нации» под патронатом Министерства здравоохранения, Министерства, по делам молодежи, семьи и спорта, Министерства образования и науки, Комитета Верховной Рады, по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма, Национального Олимпийского Комитета, Представительства ООН в Украине.

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