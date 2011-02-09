Кабмин подписал Меморандум о стабилизации цен с производителями продуктов

Кабинет Министров Украины подписал Меморандум о стабилизации цен с производителями сахара, подсолнечного масла и гречки. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Николай Азаров, пишет УНИАН.

«Как результат, имеем определенный позитивный сдвиг», - сказал Азаров.

По словам премьера, согласно меморандуму, цены на гречку должны быть зафиксированы на приемлемом уровне.

Напомним, ранее Кабмин поручил Аграрному фонду в 2011-2012 маркетинговом году закупить в государственный интервенционный фонд 1,21 млн тонн зерна, в том числе 35,28 тыс. тонн гречки.