Буревестник Джулиан Ассанж

Вскоре Джулиан Ассанж опять окажется на передовицах газет и журналов. Будущая судьба основателя сайта WikiLeaks определится 7-8 февраля, когда британский суд рассмотрит дело о его экстрадиции в Швецию. Пока еще сам Ассанж, которого в Швеции обвиняют в сексуальных преступлениях против двух женщин, находится на территории Великобритании под подпиской о невыезде. Он ежедневно отмечается в полиции и носит электронный чип, отслеживающий его передвижение.

Общественный ажиотаж, вызванный арестом австралийского хакера и журналиста, беспрецедентен. Еще ни один из мужчин, которых обвиняли в сексуальных домогательствах, не смог так поляризовать планету (кроме Билла Клинтона, конечно). Учитывая непоследовательность обвинений (ранее они были сняты), тяжело не заподозрить, что охота на Ассанжа мотивирована политически. С прошлой весны WikiLeaks обнародовала секретные американские документы о войнах в Афганистане и Ираке, выставляющие США в далеко не героическом виде. Последняя информационная бомба от Ассанжа сотоварищи – колоритные доклады американских дипломатов в Госдепартамент, порой идущие вразрез с официальной позицией США. Из них проистекает, среди прочего, что глава Госдепа Хиллари Клинтон требовала от дипломатов шпионить за лидерами ООН. Сейчас американское правительство взвешивает законодательные нюансы, которые позволят судить Ассанжа на территории США по статье о шпионаже. Потому-то его адвокаты и выступают против экстрадиции в Швецию, опасаясь, что оттуда его передадут в США. Так или иначе, нужно разделять эти обвинения и профессиональную деятельность Ассанжа, ведь первое – дело частное, второе, – публичное. Да еще и насколько публичное.

Ассанж может уходить

Страсти по Джулиану Ассанжу - это намного больше, нежели история выскочки-хакера, решившего пойти против империи. Скандальная и в известной степени шокирующая WikiLeaks обозначила глобальную экзистенциальную борьбу между современным государством, этим ревматическим и разгневанным Левиафаном, и мириадами автономных неправительственных игроков. Из скорлупы государственного доминирования и информационного контроля на свет вылупляется новый постмодерный строй сетевого общества. Главные актеры в нем – не глобальные центры власти, а большего или меньшего значения узелки многих сетей. Родится ли этот пока еще утопический сетевой мир или будет задушен в зародыше, или, может, найдет способы сосуществования с Левиафаном - неизвестно. Но сам Джулиан Ассанж в этом процессе становится уже неуместным. Ассанж сделал свое дело, Ассанж может уходить.

Мы и не заметили, как давно столь же неуместным стал Усама бин Ладен. Его судьба уже имеет второстепенное значение. Организовав ужасающие террористические атаки на Нью-Йорк и Пентагон в сентябре 2001 года, он запустил механизм борьбы против мощнейшей в мире военной силы. Аль-Кайда, сетевая структура с тысячами связей и, быть может, без определенного центра, действует на глобальном уровне, и как видно, довольно успешно. Она может быть самым известным сообществом террористов, но, конечно, далеко не единственным.

Так же в интернет-пространство выходят новые и новые структуры наподобие WikiLeaks (одна из них основана бывшим соратником Ассанжа, якобы не выдержавшим его патетики и авторитарного стиля). Особенность всей этой ситуации заключается в том, что начало сетевому обществу в большой степени положили сами США, прежде всего развитием Интернета. Теперь американское государство страдает от собственного детища.

Собственно говоря, та часть дипломатической переписки, которая обнародована на сегодняшний день WikiLeaks (а это порядка 1% всей переписки, имеющейся в распоряжении организации), не содержит ничего взрывоопасного. Взрывоопасным является само появление ее на люди. «Порой произнесение вслух того, что все знали и так, может все изменить», - написал недавно словенский философ Славой Жижек. Деятельность WikiLeaks – это атака на установившийся политический строй, когда правительство делает вид, что говорит нам правду, а мы делаем вид, что верим.

Так, благодаря изобличениям WikiLeaks тунисцы подтвердили свои подозрения о глубокой коррупции режима Зина бен Али, находившегося у власти 23 года. Бурное проявление народного гнева в Тунисе уже назвали первой революцией WikiLeaks. Twitter и WikiLeaks – вот технологии современных революций.

Ответ США

Несмотря на то, что СМИ и многочисленные эксперты убеждают нас в обратном, США все еще остаются мировым гегемоном, а потому вполне могут заполучить Джулиана Ассанжа в какой бы юрисдикции он ни находился. Раскрытие секретной информации уже серьезно навредило Америке, и наказание Ассанжа для Вашингтона – это способ хоть как-то сохранить свое лицо и показать, кто в доме (то бишь в мире) хозяин. Но это не даст ответа на вопрос, как трактовать деятельность Джулиана Ассанжа. Это акт международного терроризма, как утверждает его обвинение, или обеспечение права людей на доступ к правде? Правительства нам лгут, и мы знали это, но WikiLeaks это доказала. Но правильно ли использовать конспиративные методы для разоблачения конспиративной информации?

Дело WikiLeaks показательно также реакцией на него США. Оно продемонстрировало, что государство все еще является главным актером в международных отношениях. Особенно если это государство - США. Такое поведение может себе позволить только Америка. Перед давлением американского правительства не устояли глыбы глобального бизнеса. Amazon быстро прекратила хостинг сайта WikiLeaks, а Bank of America и компании PayPal, Visa и MasterCard прекратили переводы платежей в помощь сайту. Более того, американский суд штата Вирджиния требует от Twitter раскрыть личные данные восьми пользователей сервиса. Среди них – Биргитта Йонсдотир, депутат исландского парламента, которая каким-то образом была причастна к появлению бортовой видеозаписи того, как американские военные расстреляли безоружных людей в Ираке. От Twitter суд требует предоставить не только ІР-адреса соответствующих пользователей, но и их переписку, номера телефонов, время захода на сервис и номера банковских карточек.

К чести Twitter, компания обжаловала это решение и сообщила подозреваемым людям об этом требовании. Джулиан Ассанж требует от Google и Facebook открыть, получали ли они также подобные судебные постановления. «Если бы иранское правительство попыталось силой получить эту информацию от журналистов и активистов международных организаций, правозащитные группы по всем мире выступили бы против этого», - заявил он в своем обращении.

Корпоративные ценности

Ассанж имеет основания сомневаться в надежности крупных корпораций, ведь имеются прецеденты. Шесть лет тому назад Yahoo выдала китайскому правительству имена почтовых ящиков нескольких китайских диссидентов. Одного из них, журналиста Ши Тао, заключили в тюрьму на 10 лет за то, что он разослал иностранным организациям письма от коммунистической партии. Партия приказывала его изданию игнорировать пятнадцатую годовщину событий на площади Тяньаньмень. Сама Yahoo объяснила свои действия тем, что должна работать в чужих странах в рамках местных законов, а также тем, что ее присутствие в Китае поможет развитию демократии и продвижению американской культуры в этой стране. «Прибыль притупляет вашу нравственность. Приходило ли вам когда-то на ум, что предавать своих клиентов – это позорно?» - написал тогда в открытом письме к компании Лию Шиаобо, китайский диссидент и теперь лауреат Нобелевской премии мира. В другом случае Google, по требованию правительства, установил цензуру своего поисковика в Китае.

Twitter может долго сопротивляться разглашению личных данных, может даже публично извиниться, как это потом сделала Yahoo, но если натиск будет сильным, в конце концов должен будет их выдать. Согласны мы с этим или нет, но реальность в том, что корпорации не наделены нравственными правами и обязанностями. Их обязанность – зарабатывать деньги для своих акционеров, и им Yahoo не изменяла. Поэтому если корпоративная деятельность Twitter окажется под угрозой со стороны американской юридической системы, вопрос, выдавать или не выдавать частные данные людей, которых США подозревает в сотрудничестве с WikiLeaks, даже не будет стоять. Это же касается Google, Facebook и прочих. Но это не остановит появление новых организаций наподобие WikiLeaks, а следовательно и становление нового порядка взаимоотношений между обществом и государством.