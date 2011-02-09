Кабмин взялся за голографическую защиту документов

Кабинет министров на сегодняшнем заседании планирует восстановить государственный контроль над производством защитных знаков и документов строгой отчетности.

Соответствующий пункт содержится в повестке дня сегодняшнего заседания правительства.

В распоряжении ZN.UA оказался проект постановления, которое правительство планирует сегодня принять, а также пояснительная записка к проекту указа Президента Украины об отмене обязательного применения голографической защиты документов и групп товаров.

В пояснительной записке к проекту президентского указа, в частности, сказано, что действующим законодательством не предусмотрено применение голографической защиты документов и товаров, определенных актами Кабмина.

Также отмечается, что принятие проекта указа Президента обусловлено необходимостью уменьшения финансовой нагрузки на субъектов хозяйствования, которые обязаны вводить голографическую защиту документов и продукции, в отношении которых Кабмином установлена необходимость применения голографической защиты.