Украина импортирует из Китая 20 тыс. т гречки - Присяжнюк

Украина импортирует примерно 15-20 тыс. тонн гречки из Китая. Об этом заявил минагрополитики и продовольствия Николай Присяжнюк, передает РБК-Украина.

«Мы сейчас ведем переговоры с торговыми компаниями, с посольством Китая ... Будет направлен представитель от департамента продовольствия, для того чтобы заключить договор на поставку этой крупы ... Я думаю, это будет в объеме 15-20 тыс. т для того, чтобы мы имели в госрезерве этот запас. Потому что она (гречка - Ред.) на сегодняшний день приведена как крупа, которая подпадает под государственное регулирование», - сказал Присяжнюк

Есть поручение премьера Украины Николая Азарова до 1 ноября освободить эту крупу от ввозной пошлины и НДС, напомнил он.

«Мы выйдем на ценовую политику на гречневую крупу где-то в диапазоне 13-14 грн (за 1 кг - Ред.)», - подчеркнул Присяжнюк.

Как сообщалось, Кабинет Министров подписал Меморандум о стабилизации цен с производителями сахара, подсолнечного масла и гречки.