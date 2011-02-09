Азаров потребовал разработать программу по борьбе с импортом

В Украине должна быть разработана программа импортозамещения товаров производственного назначения. Такое поручение на заседании правительства дал первому вице-премьер-министру Андрею Клюеву премьер-министр Николай Азаров, комментируя внесенное на рассмотрение Кабмина предложение закупить импортную несложную полиграфическую технику, сообщили «Главреду» в пресс-службе КМУ.

«Для резания металла машины мы можем изготовить, а для резания бумаги - нет? Это абсурд», - заявил Азаров.

Он отметил, что категорический противник того, чтобы ограниченные ресурсы госбюджета «отдавать на сторону» в случаях, когда достаточно быстро можно наладить собственное производство оборудования.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что в последнее время на рассмотрение правительства вносилось несколько предложений о закупке техники за рубежом: от комплектующих для авиационной техники до проходочных щитов для строительства метро. При этом Азаров и каждый раз отмечал, что в каждом случае, когда производство можно и перспективно наладить в Украине, нужно ресурсы выделять на это, а не на покупку импортной техники.