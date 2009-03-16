На Тернопольщине воцарится «Свобода»

По состоянию на сегодняшнее утро основные политические силы (за исключением, понятно, БЮТа) отмечали, что особых нарушений в ходе избирательного процесса не было. Бютовцы же еще в воскресенье заявляли, что зафиксировали свыше ста таких нарушений еще до начала голосования. В процессе самого волеизъявления, по информации пресс-службы блока, нарушения фиксировали чуть ли не ежеминутно.



Как бы там ни было, а результаты выборов кардинально изменят состав Тернопольского областного совета, пусть и всего на год...



«Война за бюллетени»



Воскресным выборам предшествовали бурные события, следствием которых вполне могла стать и отмена волеизъявления.



Представители Блока Юлии Тимошенко активизировались сразу после пятничного визита в Тернополь Виктора Ющенко. В пятницу вечером под стенами местного издательства «Збруч», где печатались бюллетени, произошло физические столкновения сторонников и противников выборов. Приблизительно в 20:30 лидер тернопольского БЮТ Василий Деревляный в сопровождении полусотни сподвижников, многие из которых имели удостоверения депутатов местных советов, заблокировали выезд с полиграфического предприятия, откуда как раз должны были начать развозить бюллетени.



«Бело-сердечные» заявили, что на их глазах нарушается закон. В частности, все бюллетени загружены в четыре грузовика вместо необходимых восемнадцати, причем в сопровождении представителей госадминистрации. Роль последних, по мнению бютовцев, заключалась в том, чтобы распределить бюллетени для голосования таким образом, чтобы облегчил последующую фальсификацию результатов выборов.



Вскоре к «Збручу» прибыли оппоненты БЮТ: сначала «пористы», а затем – члены «Свободы», «Нашей Украины», «Единого Центра» и УНП. На это время Деревляный и его коллеги успели заблокировать выезд с предприятия своими автомобилями.



Когда количество блокировщиков и их оппонентов приблизительно сравнялось, началась толкотня, которая могла со временем перерасти в масштабную драку. Но в противостояние вмешались спецподразделения МВД. Без рукоприкладства милиционеры вытолкали «революционеров» за территорию «Збруча». Как стало известно позже, на полиграфическом комбинате присутствовали и бойцы подразделения СБУ «Альфа», но до их участия дело не дошло.



Когда плотное кольцо стражей порядка сомкнулось и «Збруч» очистили от политиков, Василий Деревляный с соратниками отправился на Театральную площадь Тернополя, где в то время происходило прямое включение телепроекта «Шустер Live». Там председателю тернопольских бютовцев оппоненты снова устроили «несладкую» жизнь: его речь сопровождалась постоянным скандированием «Ганьба!».



БЮТ проиграл еще в субботу



В субботу эпицентр событий переместился в суды – Львовский апелляционный административный и окружной админсуд Киева. В обоих случаях Фемида рассматривала жалобы на предыдущие постановления Тернопольского областного административного суда по возобновлению работы Тернопольской областной ТИК и окружного админсуда Киева, которые запрещали Государственному казначейству Украины, территориальной избирательной комиссии, участковым избирательным комиссиям совершать какие-либо действия, направленные на организацию, подготовку и проведение 15 марта 2009 года внеочередных выборов. Истцами были Блок Юлии Тимошенко и ВО «Свобода» соответственно.



После обеда стало известно, что оба решения судов оказались в пользу проведения выборов: в Киеве жалобу истцов удовлетворили, а во Львове – нет.

Такой ход событий был более чем невыгоден БЮТ: рейтинги этой политсилы не давали ей оснований надеяться на доминирующую роль «бело-сердечных» в большинстве в новом облсовете... Поэтому уже в субботу вечером БЮТ решился на радикальные шаги.

Пресс-служба областной организации блока созвала представителей СМИ на пресс-конференцию на 21 час. Причина: архиважное заявление, которое должен был распространить БЮТ. До вечера эту пресс-конференцию несколько раз отменяли, переносили и снова назначали.

В конечном итоге, Василий Деревляный сообщил журналистам: межпартийная конференция областной организации БЮТ приняла решение об отказе участвовать в выборах в Тернопольский областной совет 15 марта. Нардеп также сообщил, что БЮТ решил отозвать всех «своих» членов участковых и территориальных комиссий и наблюдателей. Все соответствующие документы БЮТ передал к ТИК вроде бы в положенный срок – до полуночи. Наконец последней новостью от БЮТ стало обращение к жителям Тернопольской области с призывом прийти на выборы и проголосовать против всех.

Однако БЮТ снова ждало разочарование. Территориальная избирательная комиссия не проголосовала за исключение блока из избирательных списков, поскольку никаких оснований, предусмотренных законом о местных выборах, не нашла. Заявление БЮТ, по мнению ТИК, не отвечало требованиям профильного закона: на обращении не было подписей представителей местных организаций партий, которые входят в объединение, а только председателя совета блока, в самом представлении содержались ошибки. Таким образом, БЮТ остался субъектом избирательного процесса на выборах в облсовет.

Выборы начались со смерти

Сами выборы начались с трагического происшествия. На спецучастке №5 города Тернополя от сердечного приступа умер секретарь участковой избирательной комиссии, представитель Партии регионов. В 6:20 он прибыл открывать участок, после начала голосования мужчине стало плохо, его доставили в реанимацию городской больницы №3, где и был расположен участок, но спасти мужчине жизнь не удалось.

Позже главу избирательной комиссии №29 в Тернополе «скорая» увезла с инсультом.

Как объяснила председатель городской ТИК Валентина Радзивил, эти два случая связаны с перенапряжением членов комиссий во время подготовки к выборам, то есть во время развоза бюллетеней. Радзивил добавила: на всех председателей и членов участков давили представители одной политической силы, которая не хотела выборов, и всячески пытались навредить проведению избирательного процесса.

Во время собственно избирательного процесса заявления о грубых нарушениях законодательства поступали только от БЮТ: противоправные действия его представители фиксировали чуть ли не ежеминутно.

Ход в ответ предпринял председатель областной организации «Единого центра» Сергей Тарашевский, заявив, что БЮТ «продолжает применять грязные технологии для срыва выборов в Тернопольский облсовет». Так, по данным «ЕЦ», представители БЮТ обзванивали жителей области с предложением не приходить на участки и не участвовать в выборах. Тарашевский сообщил, что по приглашению тернопольских бютовцев из Киева приехала «группа поддержки», которая должна была дестабилизировать обстановку на избирательных участках. В связи с этим «ЕЦ» обратился в правоохранительные органы области с просьбой усилить охрану правопорядка. Представители областной милиции, в свою очередь, информацию о прибытии «десанта» из Киева не подтвердили.

Информацию о спокойном ходе выборов подтвердил и Комитет избирателей Украины, который тоже вел наблюдение за процессом. Пресс-секретарь КИУ Александр Черненко заявил, что выборы были демократическими, и на участках было спокойно, а единственным тревожным сигналом стали многочисленные звонки избирателям от неизвестных людей с призывом не ходить на выборы.

Днем в воскресенье представители партий «Единый центр», «Наша Украина», «Пора» и УНП объявили о подписании соглашения об объединении усилий в организации совместного контроля над подсчетом голосов. Цель такого объединения: «соблюдение законности завершения процесса голосования и организации общего контроля над подсчетом голосов и установлением результатов выборов».

На этот информповод мигом отреагировал БЮТ. «Так называемое заявление о совместном контроле над подсчетом голосов во время выборов, которое подписали «Единый центр», УНП, «Пора», «Наша Украина», можно расценивать как предварительныее договоренности о разделе власти в Тернопольском облсовете и письменных договоренностях о совместных действиях против БЮТ в Тернопольской области», - заявил руководитель фракции БЮТ в теперь уже бывшем облсовете Игорь Романкив.

Первые результаты

Итак, в понедельник утром партии, ведшие параллельный подсчет голосов, обнародовали полученные ими предварительные результаты. Поскольку они не очень расходились, уже теперь можно спрогнозировать, что официальные результаты выборов будут довольно близки к этим показателям.

Таким образом, лидером гонок, как и предполагалось, стала «Свобода», набравшая свыше 34% голосов избирателей. Второе место с результатом около 14% занял «Единый центр». Около 10% на Тернопольщине получила Партия регионов. Приблизительно по 8% набрали УНП и не вычеркнутый из бюллетеней БЮТ. Около 5,5% – результат Народного союза «Наша Украина». Последняя сила, которая сумела преодолеть трехпроцентный барьер – Блок Литвина с результатом приблизительно в 3,5%.

О первых оценках результатов выборов на Тернопольщине и их возможной экстраполяции на всеукраинскую ситуацию – читайте на «Главреде» вскоре.