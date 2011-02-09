Кабмин постановил, что 70 хранителей нацпамяти будет достаточно

Кабинет Министров Украины утвердил Положение об Украинском институте национальной памяти, согласно которому предельная численность его работников должна составлять 70 человек. Об этом сказано в соответсвующем постановлении правительства, сообщили «Главреду» в пресс-службе КМУ.

Данным постановлением также поручено Министерству социальной политики вместе с Министерством образования и науки, молодежи и спорта, Министерством финансов, Министерством экономического развития и торговли, Министерством юстиции разработать и подать в установленном порядке предложения относительно условий оплаты труда работников Украинского института национальной памяти, предусмотрев недопущение снижения уровня оплаты их труда по сравнению с ранее действующими условиями.

Напомним, 12 января премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил, что Институт национальной памяти не будет закрыт, а будет переподчинен Кабинету Министров.