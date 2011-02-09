Тимошенко: ГПУ работает исключительно на меня

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что Генпрокуратура работает исключительно на нее и других лидеров оппозии. Об этом она заявила перед очередным допросом в ГПУ, передает Украинская правда.

«Мне уже 20 раз задали одни и те же вопросы, уже дважды дали подписку о невыезде. Что будет сегодня я, честно говоря, не могу представить. Собственно, делать им уже нечего, потому что эти дела позорно рассыпались», - сказала политик.

«Генпрокуратура работает исключительно на меня и других лидеров оппозиционных партий и просто не обращает внимания на настоящие события, происходящие в Украине вопреки здравому смыслу и национальным интересам», - отметила Тимошенко.