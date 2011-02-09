ГПУ требует от Ежеля хорошо кормить военных

Генеральная прокуратура Украины внесла предписание министру обороны Украины Михаилу Ежелю с требованием принять безотлагательные меры к устранению нарушений требований законодательства относительно обеспечения надлежащего и бесперебойного питания военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Напомним, замдиректора ООО «Ивала», которое занимается поставкой продуктов для воинских частей, Ольга Ларина ранее сообщила, что ряд воинских частей Киевского, Харьковского, Днепропетровского, Полтавского, Сумского и Донецкого регионов могут остаться без питания из-за долга Минобороны перед предприятием.