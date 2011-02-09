Завтра ВАСУ опять возьмется за Шухевича

В четверг, 10 февраля, Высший административный суд Украины рассмотрит вопрос о возобновлении производства по иску к Президенту Украины о признании незаконным и отмене указа о присвоении Главнокомандующему Украинской повстанческой армии в 1942-1950 годах Роману Шухевичу звания «Герой Украины». Об этом сообщил донецкий адвокат Владимир Оленцевич, представляющий в суде интересы подателя иска – донецкого профессора Анатолия Соловьева, пишет УНИАН.

Оленцевич напомнил, что 21 апреля 2010 года Донецкий апелляционный административный суд по иску профессора Донецкого государственного медицинского университета Соловьева признал незаконным Указ Президента Украины Виктора Ющенко от 12 октября 2007 года о присвоении звания «Герой Украины» главнокомандующему Украинской повстанческой армии Роману Шухевичу, убитому в 1950 году.

Постановление вступило в законную силу с момента провозглашения.

«На вступившее в законную силу постановление Донецкого апелляционного админсуда от 21 апреля 2010 года в Высший административный суд Украины было подано около десяти кассационных жалоб, в частности, от экс-Президента Украины Виктора Ющенко и сына Романа Шухевича Юрия–Богдана Романовича», - отметил Оленцевич.

Он уточнил, что 6 июля 2010 года коллегия судей Высшего админсуда Украины вынесла определение, которым приостановила производство по делу по иску Соловьева о признании незаконным Указа о присвоении Шухевичу звания «Герой Украины». Производство было приостановлено до рассмотрения в кассационной инстанции аналогичного дела по иску Оленцевича к Президенту Украины Ющенко о признании незаконным Указа Президента Украины от 12 октября 2007 года «О присвоении Роману Шухевичу звания Герой Украины».