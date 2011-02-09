Сотрудников АП пересадят с Mercedes на Skoda

Сотрудники Администрации Президента Украины отныне будут ездить не на Mercedes, а на автомобилях эконом-класса. Как сообщили «Главреду» в пресс-службе Президента, Государственной организацией «Автобаза Государственного управления делами» были приобретены легковые автомобили Skoda.

Отмечается, что выбор именно этой марки автомобилей продиктован, в первую очередь, необходимостью максимально уменьшить нагрузку на бюджет.

«Ведь это - машины эконом-класса, максимально отвечающие критериям соответствия цены и качества, стоимости технического обслуживания и тому подобное. В условиях, когда в государстве, которое постепенно выбирается из кризиса, каждая гривня - на особом счету и должна тратиться лишь на самое необходимое, этот шаг является абсолютно закономерным. Таким, который в целом позволит сэкономить достаточно большие средства», сообщили в пресс-службе.

При этом автомобилей более высокого класса, которые будут высвобождаться в результате закупки и введения в эксплуатацию новой техники, будут использоваться для обслуживания делегаций разного уровня. А после того, как исчерпают свой ресурс, будут списаны в установленном порядке.

Реализация этой техники на аукционах действующим законодательством не предусмотренная.

Отмечается также, что решение о закупке новых автомобилей принималось с учетом физического и морального старения значительной части имеющейся техники. Кроме того, техническое обслуживание автомобилей с пробегом в 300 тысяч и больше километров является очень расходным с точки зрения экономии бюджетных средств.