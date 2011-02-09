Кабмин объявил выговор замгубернатора Черновицкой области

Кабинет Министров принял решение объявить выговор заместителям губернатора и начальникам главных управлений, ведущих агропромышленный комплекс.

Об этом после заседания правительства рассказал губернатор Черновицкой области Михаил Папиев, передает ИМК.

«На заседании было принято решение заместителям, которые ведут агропромышленный комплекс, объявить выговор и дать шанс им исправить ситуацию и еще поработать», - сказал Папиев.

По его словам, сегодня нет объективных причин для такого роста цен, в том числе и в области, которой он руководит.

«Но рыночными механизмами, ни в коем случае не применяя исключительно администрирования, мы выйдем из этой ситуации», - добавил он.

Отметим, Папиева вызвали сегодня на заседание Кабмина в связи с тем, что в Черновицкой области больше всего выросли цены на сельскохозяйственную продукцию и продукты питания.