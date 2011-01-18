В мире дорожают продукты

18 января 2011, 17:24

Эксперты надеются, что это не приведет к голодным бунтам, хотя сахар и зерно в каждой стране точно подорожают.

В начале 2011 года представители Всемирной организации по продовольствию (FAO) в Риме объявили, что цены на продовольственные товары в мире начали активно расти. Почти одновременно страны, уже пережившие голодные волнения в 2008-2009 годах, заявили, что откроют свои границы для экспорта зерна и продовольствия со всего мира.

Впрочем, ведущие мировые аналитики утверждают, что не стоит ожидать таких же беспорядков, которые происходили в Алжире или Египте два года назад. Хотя сотрудники FAO обеспокоены тем, что мировые цены на самые популярные продукты продолжают расти. Так, контракты на хлеб на Чикагской товарной бирже с поставками на март 2011 года уже достигли более $820 за одну тонну. Хуже ценовая ситуация была только в августе 2010 года, когда цены достигали $860. Однако тогда неплохие показатели нового урожая позволили перекрыть негативные факторы от погоды в России и Австралии. В данный момент часть урожая уже продана, а надеяться на новые поступления еще рано, и потому цены продолжают расти.

Эксперты из International Food Policy Research Institute (США) считают, что сейчас ситуация на рынке продуктов может быть объяснена в частности ухудшением экологической ситуации: аномальная засуха или постоянные дожди привели к сокращению урожая в мире не менее чем на 10%. Некоторые страны, до этого постоянно вывозившие хлеб на мировой рынок, заявили, что не будут этого делать.

В настоящий момент, по данным Bloomberg, мировые цены на продукты продолжают расти. Особенный спрос имеет сахар. Последние несколько дней тонна рафинированного сахара стоила на Нью-йоркской товарной бирже $752,70, некоторые страны, например, Эстония, уже заявили, что испытывают нехватку этого продукта и потому внутренние цены будут расти. Мировые аналитики считают, что не исключено подорожание и других основных продуктов питания, хотя они надеются, что до кризиса 2008 года и голодных бунтов не дойдет.

Погода и средний класс

По прогнозам британского журнала The Economist, к концу 2012 года в мире уже будет чуть больше 7 млрд человек. В значительной степени население прирастает благодаря активно развивающимся странам. Например, Индия или Китай в годы экономического кризиса показывали приблизительно 6% роста ВВП ежегодно. По мнению аналитиков Института Земли из округа Колумбия (США), эти страны дадут главную нагрузку на мировые потребительские рынки, и потому цены там будут расти.

По данным International Food Policy Research Institute, в Азиатском регионе за последние 10 лет потребление риса упало почти на треть. Последние тенденции также подтверждают эти настроения, потому что фьючерсы на Чикагской товарной бирже на рис с поставкой в марте с начала года немного снизились с $1470 до $1400 за тонну. Аналитики Bloomberg считают, что падение спроса на рис будет продолжаться, немногие верят, что цена достигнет прошлогоднего максимума в $1240 за тонну.

Такую непопулярность риса можно объяснить стремительным ростом поголовья мясного скота в КНР и Индии. В отчетах ООН сказано, что за последние 5-6 лет потребности в хлебе на скармливание скоту только Пекина увеличились на 34%. Индия в этом году по макроэкономическим прогнозами может вырваться вперед в экономическом развитии. Кроме того, многие страны начали переориентироваться на выращивание скота вместо обычного зернового хозяйства.

Аналитики Bloomberg заявили, что нынешний урожай в странах Латинской Америки был довольно неплох, однако вместо экспорта зерна на мировые рынки страны выделили на 15% больше хлеба для скармливания свиньям и коровам и увеличили экспорт мяса. Такой рост предложения также подпитывается постоянным повышением цен на продукцию животноводства в мире. Эта тенденция, начавшаяся еще в 2007 году, является наиболее устойчивой на товарных биржах.

Все это происходит из-за пищевой революции в странах Азии. За последние 10-15 лет в крупных странах региона изменились привычки потребления, сейчас они больше напоминают европейские или американские. Ведь там потребляют много мяса и мало риса. Это произошло вследствие стремительного роста уровня жизни в отдельных странах, потому что теперь люди могли себе позволить покупать больше продуктов и требовать более качественных товаров, поскольку могли за них заплатить. А учитывая то, что в регионе проживает до 3 млрд человек, прогнозы ООН о том, что к 2050 году мировое потребление мяса удвоится по сравнению с 2007 годом, не кажутся удивительными. А вот спрос на рис к этому году упадет на 15%.

Другим отрицательным фактором на товарных биржах в прошлом году выступила погода. Аномальная засуха в России привела к тому, что эта страна вынуждена была отменить экспорт своего хлеба на мировые рынки. Зато Москва направила его в регионы, где почти весь урожай был уничтожен. С другой стороны, неблагоприятные погодные условия привели к определенному снижению урожаев Австралии, Канады и США, которые всегда были крупными игроками на мировых рынках.

Наконец, опять сказалась тенденция к увеличению посевов биотопливных культур. По данным Института Брукингса (США), автомобильная промышленность Америки понемногу восстанавливается. Спрос на авто в прошлом году вырос на 10% по сравнению с 2009-м. При этом главной темой автосалона в городе Детройт, открывающегося в середине января, стали авто на биотопливе и электромобили. Следовательно, эксперты предполагают рост цен на рапс и другие культуры, из которых вырабатывают альтернативное топливо. А это значит, что посевы традиционных культур будут сокращаться. Особенно это будет заметно в Европе, где крупные страны демонстрируют стремительное обновление, а ЕС всегда был пионером в делах экологии.

Голодные бунты

В 2008 году на улицах Каира и Александрии разразились настоящие баталии за хлеб и прочее продовольствие. Многие страны, особенно североафриканские, опасаются, что это может повториться, и потому закупают продовольствие. Это еще больше поднимает цены на рынках, хотя страны не имеют выбора, потому что дестабилизация политической ситуации уже началась.

По мнению экспертов Совета по международным отношениям (США), ситуация с государственным переворотом в Тунисе была предопределена также и нестабильностью в результате роста цен на продукты. Соседний Алжир уже призвал экспортировать на его территорию больше хлеба. Теперь похожих мер ожидают от Египта.

Большинство аналитиков все же считают, что ситуация с бунтами не повторится. В мире был не настолько плохой урожай (приблизительно 75 млн. тонн), потому в государственных резервах еще имеется достаточно хлеба для обеспечения стабильности. Однако остановить рост цен страны уже не в состоянии.

Есть и другой негативный фактор роста спроса на продовольствие, ведь, по данным FAO, объем гуманитарной помощи, предоставляемой в случае чрезвычайной ситуации, в последние годы снижается. Ведь страны предпочитают продать излишки, нежели просто отдать их голодающим. Поэтому когда случаются такие чрезвычайные события, как землетрясение на Гаити или наводнение в Пакистане, придется долго собирать помощь пострадавшим. А эксперты National Geographic считают, что в следующие годы количество стихийных бедствий будет только расти, а потому и гуманитарной помощи понадобится больше.

Украина пока стоит в стороне от мировой помощи. В системе ООН в Украине «Главреду» заявили, что последним крупным действием Киева стала отправка гуманитарной помощи в Эфиопию, после того процесс остановился. И это не удивительно, ведь многие эксперты ожидают роста и внутренних цен на продукты .

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
00:17
Эксперт назвал возможный курс гривни к доллару на конец 2018-го
09 августа, четверг
23:45
Сытник заявил, что делом Холодницкого теперь занимается СБУ
23:30
"Заря" - "Брага" 1:1, статистика, видео голов Видео
23:15
В ЦАР нашли телефон, ноутбук и флешки одного из убитых журналистов
22:44
Скандал в Харькове: пьяная медсестра избила ребенка в больнице Видео
22:43
Новые британские атомные ракетоносцы могут не войти в строй из-за брака сварщиков - The Times
22:13
"Мариуполь" — "Бордо" 1:3: видео голов матча квалификации Лиги Европы Видео
22:05
"Добивали на поле боя": ООН рассказала об убийствах украинских военнопленных и раненых в Иловайском котле
21:52
"Мне осталось две недели": Кобзон рассказал, как у него нашли рак
21:48
По итогам вступительной кампании-2018 в украинских ВУЗах пустует 12% бюджетных мест
21:20
Адвокат рассказал, сколько имущества хочет отсудить Степаненко у Петросяна
21:05
"Заря" — "Брага": онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы Видео
20:55
В России внезапно скончался звезда популярных сериалов
20:31
США создадут космические войска до 2020 года - AP
20:21
Экс-тренер "Динамо" может возглавить чемпиона Польши
19:54
Четверых "торнадовцев" после бунта посадили в карцер - полиция
19:29
В КНДР выдвинули официальному Вашингтону "ядерный" ультиматум
19:28
В ЦИК хотят лишать гражданства Украины участников "референдума" на Донбассе
19:20
“Какое чудесное платье”. Настя Каменских похвасталась игривым снимком
18:31
Rockstar впервые показали геймплей Red Dead Redemption II Видео
18:30
В России рассказали о состоянии Сенцова и показали фото Фото
18:16
"Дети сепаров": Ницой хочет запретить детям с Донбасса отдыхать в украинских летних лагерях Видео
18:15
США перебросили в Европу еще одну эскадрилью F-22
18:03
“Мертвая земля”. Писатель объяснил, почему Донбасс “на хрен” не нужен Путину
17:52
Российский МИД заявил о "зеркальном" ответе на новые санкции США
17:43
Энрике Иглесиас анонсировал шоу в Киеве: названа дата
17:34
Осужденные бойцы "Торнадо" взбунтовались в Лукьяновском СИЗО Видео
17:19
“Похитили и истязают”. В России Сенцова убивают — политолог
16:59
В Голландии политик покончила с собой после изнасилования мусульманами
16:59
Порошенко процитировал Сталина
16:33
"Возвращение к естественному состоянию": у Порошенко оценили последствия засухи в Крыму
16:29
Убийство ветерана АТО "Сармата" в Бердянске было заказным - полиция
16:11
В Москве скончалась легендарная советская артистка
15:52
Бывший топ-менеджер дочки "Нафтогаза" задержан на крупной взятке
15:40
"Заря" — "Брага", "Мариуполь" — "Бордо": прогнозы букмекеров, где смотреть матчи квалификации Лиги Европы
15:18
В "Укрзализныце" рассказали, когда и как будет курсировать "поезд четырех столиц"
14:55
"Береги яйца!": в Сети затроллили новое фото полуголого Козловского
14:44
Эксперт оценил критичность новых санкций США против России
14:31
Таможня подала апелляцию на отмену многомиллиардного штрафа для главы "Нафтогаза" Коболева
14:27
Скандал в Харькове: полицейские жестоко избили подозреваемую и вывезли ее в лес
14:25
Под драку и "выкручивание рук" суд решил не пускать Савченко на поруки
14:19
“Сплошной силикон”. Светлана Лобода в Турции позировала в пляжном наряде, опубликовано фото
13:53
Синоптик предупредила, когда в Киеве усилится жара Видео
13:53
В базу "Миротворца" внесли легендарного советского композитора
13:41
Мародерская логика: о чем говорит скандал вокруг тендера Укрзализныци мнение
13:25
Беременная Регина Тодоренко назвала свою любимую еду и показала фото
13:24
Санкции космического масштаба: в России испугались, что меры США скажутся на их космических проектах
13:00
Писатель жестко высказался об украинской политической элите: "это говно"
12:54
Что известно о "драконовских санкциях" США против РФ и чем они грозят Москве
12:49
С намеком на садо-мазо. Ким Кардашьян "выгуляла" прелести в латексно-кожаном наряде: опубликованы фото Фото
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять