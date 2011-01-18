В мире дорожают продукты

В начале 2011 года представители Всемирной организации по продовольствию (FAO) в Риме объявили, что цены на продовольственные товары в мире начали активно расти. Почти одновременно страны, уже пережившие голодные волнения в 2008-2009 годах, заявили, что откроют свои границы для экспорта зерна и продовольствия со всего мира.

Впрочем, ведущие мировые аналитики утверждают, что не стоит ожидать таких же беспорядков, которые происходили в Алжире или Египте два года назад. Хотя сотрудники FAO обеспокоены тем, что мировые цены на самые популярные продукты продолжают расти. Так, контракты на хлеб на Чикагской товарной бирже с поставками на март 2011 года уже достигли более $820 за одну тонну. Хуже ценовая ситуация была только в августе 2010 года, когда цены достигали $860. Однако тогда неплохие показатели нового урожая позволили перекрыть негативные факторы от погоды в России и Австралии. В данный момент часть урожая уже продана, а надеяться на новые поступления еще рано, и потому цены продолжают расти.

Эксперты из International Food Policy Research Institute (США) считают, что сейчас ситуация на рынке продуктов может быть объяснена в частности ухудшением экологической ситуации: аномальная засуха или постоянные дожди привели к сокращению урожая в мире не менее чем на 10%. Некоторые страны, до этого постоянно вывозившие хлеб на мировой рынок, заявили, что не будут этого делать.

В настоящий момент, по данным Bloomberg, мировые цены на продукты продолжают расти. Особенный спрос имеет сахар. Последние несколько дней тонна рафинированного сахара стоила на Нью-йоркской товарной бирже $752,70, некоторые страны, например, Эстония, уже заявили, что испытывают нехватку этого продукта и потому внутренние цены будут расти. Мировые аналитики считают, что не исключено подорожание и других основных продуктов питания, хотя они надеются, что до кризиса 2008 года и голодных бунтов не дойдет.

Погода и средний класс

По прогнозам британского журнала The Economist, к концу 2012 года в мире уже будет чуть больше 7 млрд человек. В значительной степени население прирастает благодаря активно развивающимся странам. Например, Индия или Китай в годы экономического кризиса показывали приблизительно 6% роста ВВП ежегодно. По мнению аналитиков Института Земли из округа Колумбия (США), эти страны дадут главную нагрузку на мировые потребительские рынки, и потому цены там будут расти.

По данным International Food Policy Research Institute, в Азиатском регионе за последние 10 лет потребление риса упало почти на треть. Последние тенденции также подтверждают эти настроения, потому что фьючерсы на Чикагской товарной бирже на рис с поставкой в марте с начала года немного снизились с $1470 до $1400 за тонну. Аналитики Bloomberg считают, что падение спроса на рис будет продолжаться, немногие верят, что цена достигнет прошлогоднего максимума в $1240 за тонну.

Такую непопулярность риса можно объяснить стремительным ростом поголовья мясного скота в КНР и Индии. В отчетах ООН сказано, что за последние 5-6 лет потребности в хлебе на скармливание скоту только Пекина увеличились на 34%. Индия в этом году по макроэкономическим прогнозами может вырваться вперед в экономическом развитии. Кроме того, многие страны начали переориентироваться на выращивание скота вместо обычного зернового хозяйства.

Аналитики Bloomberg заявили, что нынешний урожай в странах Латинской Америки был довольно неплох, однако вместо экспорта зерна на мировые рынки страны выделили на 15% больше хлеба для скармливания свиньям и коровам и увеличили экспорт мяса. Такой рост предложения также подпитывается постоянным повышением цен на продукцию животноводства в мире. Эта тенденция, начавшаяся еще в 2007 году, является наиболее устойчивой на товарных биржах.

Все это происходит из-за пищевой революции в странах Азии. За последние 10-15 лет в крупных странах региона изменились привычки потребления, сейчас они больше напоминают европейские или американские. Ведь там потребляют много мяса и мало риса. Это произошло вследствие стремительного роста уровня жизни в отдельных странах, потому что теперь люди могли себе позволить покупать больше продуктов и требовать более качественных товаров, поскольку могли за них заплатить. А учитывая то, что в регионе проживает до 3 млрд человек, прогнозы ООН о том, что к 2050 году мировое потребление мяса удвоится по сравнению с 2007 годом, не кажутся удивительными. А вот спрос на рис к этому году упадет на 15%.

Другим отрицательным фактором на товарных биржах в прошлом году выступила погода. Аномальная засуха в России привела к тому, что эта страна вынуждена была отменить экспорт своего хлеба на мировые рынки. Зато Москва направила его в регионы, где почти весь урожай был уничтожен. С другой стороны, неблагоприятные погодные условия привели к определенному снижению урожаев Австралии, Канады и США, которые всегда были крупными игроками на мировых рынках.

Наконец, опять сказалась тенденция к увеличению посевов биотопливных культур. По данным Института Брукингса (США), автомобильная промышленность Америки понемногу восстанавливается. Спрос на авто в прошлом году вырос на 10% по сравнению с 2009-м. При этом главной темой автосалона в городе Детройт, открывающегося в середине января, стали авто на биотопливе и электромобили. Следовательно, эксперты предполагают рост цен на рапс и другие культуры, из которых вырабатывают альтернативное топливо. А это значит, что посевы традиционных культур будут сокращаться. Особенно это будет заметно в Европе, где крупные страны демонстрируют стремительное обновление, а ЕС всегда был пионером в делах экологии.

Голодные бунты

В 2008 году на улицах Каира и Александрии разразились настоящие баталии за хлеб и прочее продовольствие. Многие страны, особенно североафриканские, опасаются, что это может повториться, и потому закупают продовольствие. Это еще больше поднимает цены на рынках, хотя страны не имеют выбора, потому что дестабилизация политической ситуации уже началась.

По мнению экспертов Совета по международным отношениям (США), ситуация с государственным переворотом в Тунисе была предопределена также и нестабильностью в результате роста цен на продукты. Соседний Алжир уже призвал экспортировать на его территорию больше хлеба. Теперь похожих мер ожидают от Египта.

Большинство аналитиков все же считают, что ситуация с бунтами не повторится. В мире был не настолько плохой урожай (приблизительно 75 млн. тонн), потому в государственных резервах еще имеется достаточно хлеба для обеспечения стабильности. Однако остановить рост цен страны уже не в состоянии.

Есть и другой негативный фактор роста спроса на продовольствие, ведь, по данным FAO, объем гуманитарной помощи, предоставляемой в случае чрезвычайной ситуации, в последние годы снижается. Ведь страны предпочитают продать излишки, нежели просто отдать их голодающим. Поэтому когда случаются такие чрезвычайные события, как землетрясение на Гаити или наводнение в Пакистане, придется долго собирать помощь пострадавшим. А эксперты National Geographic считают, что в следующие годы количество стихийных бедствий будет только расти, а потому и гуманитарной помощи понадобится больше.

Украина пока стоит в стороне от мировой помощи. В системе ООН в Украине «Главреду» заявили, что последним крупным действием Киева стала отправка гуманитарной помощи в Эфиопию, после того процесс остановился. И это не удивительно, ведь многие эксперты ожидают роста и внутренних цен на продукты .