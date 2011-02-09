Саркози запретил министрам отдыхать за пределами Франции

Министрам Франции следует проводить отпуска в стране. Об этом сегодня заявил президент Франции Николя Саркози, передает Радио Свобода.

По его словам, зарубежные поездки по приглашениям можно совершать только с одобрения премьер-министра и дипломатической службы президента, которые должны оценить, совместима ли такая поездка с внешней политикой Франции.

Отметим, днем раньше премьер-министр Франсуа Фийон признался, что в этом году провел новогодние каникулы на Ниле по приглашению президента Египта Хосни Мубарака.