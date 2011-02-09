Утверждение мирового соглашения с Vanco перенесли на неопределенное время

Кабинет Министров Украины отложил утверждение мирового соглашения с Vanco Prykerchenska. Об этом журналистам сообщил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Владимир Макуха, пишет «РБК-Украина».

«Вопрос был снят с повестки дня», - в частности, заявил Макуха и добавил, что дата рассмотрения этого вопроса пока не утверждена.

Напомним, ранее первый вице-премьер-министр Андрей Клюев сообщал, что мировое соглашение с Vanco Prykerchenska Ltd (Британские Виргинские острова) будет подписано в феврале.