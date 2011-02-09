Тимошенко так и не поняла, для чего ее сегодня вызывали в ГПУ

Лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко считает формальным свой сегодняшний допрос в Генпрокуратуре. Об этом она заявила сегодня после очередного допроса в ГПУ, передает УНИАН.

«У меня создается впечатление, что если Генеральная прокуратура меня день не увидела, то у нее день пропал. Я так и не поняла, чего меня приглашали. Мне поставили пять вопросов, на которые я уже отвечала не один раз», - сказала Тимошенко.

Она также уточнила, что сегодняшний допрос проходил в рамках возбужденного против нее уголовного дела относительно закупки транспортных средств для сельской медицины.

«Совсем формальный вызов. Я думаю, что единственное задание, которое они ставят, они хотят, чтобы я не имела возможности и времени ездить и общаться с людьми. Я убеждена, что они сейчас зашли в тупик, и они не понимают, что им делать», - отметила экс-премьер.