В «Регионах» не спешат вступать в Евросоюз

Для власти евроинтеграция - внешнеполитический вектор №1. Но Украина может получить все привилегии Евросоюза, даже не вступая в него. Об этом заявил нардеп от Партии регионов Леонид Кожара, передает ЛІГАБізнесІнформ.

«В Европе существуют так называемые четыре свободы, которые Евросоюз может предоставлять внешнему миру. Три свободы в области экономики - свободное передвижение товаров, услуг, капитала. И четвертая свобода - в области гуманитарной политики: свободное передвижение людей», - сказал Кожара.

По его словам, на сегодня «у нас есть предоставленный Европейским союзом План действий по безвизовому режиму».

«Соглашение о создании Зоны свободной торговли должно быть подписано до конца текущего года», - добавил политик.

По его словам, оба документа - ПДБР и ЗСТ - предоставят Украине все четыре свободы - свободу движения капитала, товаров, услуг и людей.

«В отличие от предыдущей власти мы гонимся не за формой нашей интеграции, а за содержанием, то есть нас не столько волнует, что это будет - членство в ЕС или какие-то другие формы, мы не ставим вопрос, когда Украина будет членом ЕС. Что для нас особенно важно - какие стандарты мы имплементируем в наше общество», - подчеркнул Кожара.