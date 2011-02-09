Тимошенко требует спецзаседаний Рады из-за отложенного соглашения с Vanco

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает, что передача правительством стратегических месторождений шельфа Черного моря Vanco Prykerchenska может стать темой для специальных заседаний парламента. Об этом она заявила на выходе из Генпрокуратуры, сообщили в пресс-службе политика.

«Если эта трагедия сегодня на заседании правительства состоялась, то этому событию должны быть посвящены специальное заседание Верховной Рады, специальные отчеты членов правительства и специальные уголовные дела, которые должны быть возбуждены Генеральной прокуратурой», - сказала Тимошенко.

Она также обратилась с требованием к Президенту Виктору Януковича и Николаю Азарову обеспечить публичность и прозрачность процесса передачи шельфа Черного моря американской компании Vanco.

Тимошенко также не исключает, что информация засекречена.

Как сообщалось ранее, сегодня Кабмин отложил утверждение мирового соглашения с компанией Vanco Prykerchenska Ltd.