Киевские четверки

УРП «Собор», Европейская партия Украины, «Фронт змин» и «Гражданская позиция» могут объединиться в единую оппозиционную силу. Недавно стало известно, что они начали писать устав новой партии, которая объединит многих известных выходцев из «Нашей Украины». Пока что сами политики стараются не афишировать объединительный процесс.

Политологи, опрошенные «Главредом», оценили такой союз как потенциально жизнеспособный. При этом, чтобы он стал еще и успешным, его участникам нужно будет не только избежать междоусобиц, но и найти новые, современные подходы к избирателю.

Что говорят оппозиционеры

По версии Анатолия Матвиенко, планируется объединение, в первую очередь, четырех политических сил – его «Собора», «Европейской платформы» Катеринчука, «Фронта змин» Яценюка и «Гражданской позиции» Гриценко. «БЮТ», утверждает Матвиенко, не приглашают, поскольку это, все-таки, левоцентристская сила, а новое объединение формируется под правоцентристскую идеологию. При этом, заметил Матвиенко в интервью «Радио Свобода», лучшим лидером для объединенной силы является Арсений Яценюк в силу высокого личного рейтинга. Хотя впоследствии можно было бы провести и партийные праймериз.

Николай Катеринчук в эфире телеканала TVi заявил, что на данный момент еще рано о чем-то говорить – процесс переговоров идет, но пока без прорывов. По его версии, круг переговоров не ограничивается представителями вышеозначенных четырех партий – говорят со всеми, кто не является прямым партнером Партии регионов.

Анатолий Гриценко процесс переговоров подтверждает, но пока не комментирует.

Заместитель Арсения Яценюка по «Фронту змин» Андрей Пышный же считает, что любые преждевременные разговоры о грядущем объединении оппозиции – это диверсия против самого объединения. В общем, все потенциальные кандидаты предпочитают пока что не комментировать происходящее.

В то же время их коллеги (или конкуренты) по оппозиционным баррикадам выказывают осторожную готовность поддержать начинание. Но не присоединяться. Так, Олег Тягнибок, лидер ВО «Свобода», заявил, что его сила готова ситуативно координировать свои действия с коллегами ради свержения режима Януковича.

Что говорят эксперты

«Главред» поинтересовался у политологов и политтехнологов потенциальной жизнеспособностью нового проекта – при условии, что он будет сформирован и именно в вышеозначенном составе.

Алексей Голобуцкий, замдиректора Агентства моделирования ситуаций.

Последний год у нас – период резкого изменения политического климата. Власть определилась с собственными позициями, приняла лозунг «Реформы любой ценой» и параллельно оказала самой себе медвежью услугу, попытавшись «задавить» Юлию Тимошенко сотоварищи. В итоге только лишний раз ее «раскрутила». «Свобода» мобилизовала свой электорат, но, по моему мнению, быстро уперлась в его потолок – больше 10% граждан за радикальных националистов ну никак не проголосует. В таких условиях другим политикам также надо занимать свои электоральные ниши, говорить о себе и определять свое будущее в новых условиях. Поэтому подобное объединение – довольно ожидаемый шаг.

Арсению Яценюку ранее не хватало узнаваемой команды, и это было его наибольшей проблемой. А вот тот же Анатолий Гриценко – совершенно другое дело, его и его политическую позицию знают очень многие. Если они действительно объединятся, это увеличит их шансы заявить о себе как об оппозиции. Главное для них – найти новые, эффективные средства коммуникации с избирателем. Ведь их потенциальный электорат – это, в основном, молодые, образованные люди, с доступом в Интернет и запасом скептицизма. Такие не пойдут за популистами и за медиа-раскруткой – они голосуют не сердцем, а умом.

Михаил Погребинский, директор Киевского института конфликтологии и политических исследований.

Небольшой шанс успешной реализации у этого проекта есть. Их объединяет, как минимум, шкурный интерес. Если они договорятся о квотах – проведут в Раду приличную, в интеллектуальном смысле, команду депутатов. На это они способны. Теоретически на это способен и один Яценюк, но от союза он выиграет. У него ведь и раньше были проблемы с командой. А у остальных вообще особого выбора нет – либо к Юле, либо к Яценюку, либо из политики.

В идеологическом смысле эти граждане очень разные. Особенно это касается Яценюка и Гриценко. Яценюк, хоть и сам-то вроде либерал, регулярно ведет себя как левый популист. Этим он очень сильно отличается от партнеров, либеральных и умеренных националистов. У них «левизной» и не пахнет. С другой стороны, я лично неоднократно рекомендовал Яценюку отказаться от популистской риторики. Он вроде и понимает, и соглашается, но как выходит к камерам, сразу начинает изображать вторую Тимошенко. Если же он изменит эту свою привычку – тогда да, это будет хорошо и для него, и для его союзников.

Среди электоральных проблем такого союза, если он состоится, – некоторая «закрытость» на Западной Украине. Не критическая, как у других, но заметная. Им нужно ее преодолеть. Привлечь голоса западноукраинских националистов у них вряд ли хорошо получится – на этом поле и так уже играют многие. И прекрасно играют.

Сергей Гайдай, политтехнолог.

Сам факт объединения не является и не должен являться решающим. Важно то, какие новые качества приобретет это объединение, если вообще приобретет. Если оно сможет эффективно давить на власть – у него будет будущее, если нет – союз будет лишь интересной новостью для медиа, не более. Чистая математика: нуль плюс нуль плюс нуль плюс нуль будет равен нулю.

В стратегическом плане все зависит от того, какую модель общения с избирателями выберут: сделают ставку на личности или на правила. Главная проблема всех предыдущих участников множества избирательных кампаний была в том, что их полностью устраивала действующая система власти, направленная на максимальное обогащение узкого круга лиц, правящей команды. Поэтому не предлагалось изменить саму суть игры, предлагалось голосовать за хорошего, умного, красивого кандидата. Но это уже не работает. Надо говорить: мы должны уравнять всех перед законом, мы должны запретить политикам заниматься предпринимательской деятельностью (список пунктов изменений сложившихся в стране правил прилагается) и я, имярек, готов лично отвечать за эти изменения.

Поэтому будущее за тем, кто начнет искренне говорить о смене всей системы правил. А будет это один политик или союз нескольких – вопрос вторичный. Одному, кстати, проще – не надо ни с кем договариваться, не надо бояться задеть чужое чувство собственной важности или чужие интересы.

Постскриптум: второй фронт

В то же время с заявлением о готовности объединить оппозицию выступил и глава Украинской народной партии Юрий Костенко. Правда, он говорит не об объединении вокруг «Фронта змин», а о создании национал-демократического фронта в союзе с «Нашей Украиной» (лидер – Виктор Ющенко) и «За Украину!» (Вячеслав Кириленко) и Народным рухом (Борис Тарасюк). Фактически речь идет о частичном воссоздании «Нашей Украины» старого формата «кучминских времен». Представители этих политических сил пока не подтвердили своей готовности объединяться с Костенко.