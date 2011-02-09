Минагрополитики просит Кабмин уволить зампредседателей двух ОГА

Минагрополитики Украины обратилось в Кабинет министров с предложением рассмотреть целесообразность пребывания на должности зампредседателей ОГА по вопросам развития агропромышленного комплекса в Киевской и Черновицкой областях.

Об этом сегодня заявил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк сегодня на брифинге, сообщили в пресс-службе правительства.

По словам Присяжнюка, соответствующее решение было принято коллегией министерства, на которой заслушивались отчеты зампредседателей ОГА по вопросам развития агропромышленного комплекса и начальников областных сельхозуправлений.

«Мы обратились в Кабинет министров с вопросом об освобождении двух заместителей - Киевской и Черновицкой областей и объявления ряда выговоров начальникам сельхозуправлений», - сказал министр.

Соответствующая рекомендация вынесена в связи с неудовлетворительной динамикой роста цен на продукты питания в этих областях, добавил он.