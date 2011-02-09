Путин поручил расследовать факты завышения цен на топливо

Премьер-министр РФ Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе инициировать антимонопольное расследование по фактам завышения цен на топливо. Об этом он заявил сегодня, передает ИТАР-ТАСС.

«Даю поручение ФАС незамедлительно начинать антимонопольное расследование по любым фактам завышения цен на топливо», - сказал премьер.

По его словам, «нужно создать надежную страховку от разного рода скачков, от немотивированного и ничем не обоснованного вздувания цен, а сам механизм ценообразования должен быть максимально прозрачным».